Об этом 24 канала рассказал депутат Херсонского облсовета и военной территориальной обороны Сергей Хлань. Он отметил, что обнародованное видео несколько старее. На нем показаны последствия предварительных взрывов в Новой Каховке.

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По словам Хланя, это произошло раньше, когда там произошла серия взрывов и был уничтожен ряд складов, которые россияне концентрировали в городе и его окрестностях.

Из Новой Каховки сделали вторую Чернобаевку. В Новой Каховке в последнее время была очень большая концентрация оружия, вооружения, тяжелой техники, которую подтягивали туда оккупанты.

– добавил он.

Как оккупанты накапливали технику в Чернобаевке

В первые месяцы полномасштабной войны захватчики организовали в оккупированной Чернобаевке удобный и большой логистический хаб. Там была военная база ВСУ, вертолетный и гражданский аэродромы. Все это россияне использовали для накопления своего вооружения и техники.

Зная об этом, Вооруженные Силы Украины начали наносить туда прицельные удары, постепенно уничтожая накопленные резервы врага. После каждого такого удара в Украине считали "серии Чернобаевки".

Впоследствии оккупанты привели туда противовоздушную оборону, что усложнило задачу – Чернобаевка стала на определенный период недостижимой. Однако с приходом нового вооружения попадания ВСУ по Чернобаевке возобновили, и то, что россияне успели там накопить, было уничтожено.

Новая Каховка не стала безопаснее для россиян

После этого захватчики решили, что безопаснее для них будет Новая Каховка, ведь она расположена дальше линии фронта. Они начали накапливать склады там, но смена локации не спасла – Новая Каховка стала для россиян следующей Чернобаевкой, ведь ВСУ стали уничтожать их объекты и там.

Как вспомнил Хлань, все началось с мощного взрыва, детонация боеприпасов после которого продолжалась почти сутки. Тогда было уничтожено более 1000 тонн боеприпасов и горючего.

Далее начиналось системное уничтожение складов, расположенных в окрестностях Новой Каховки – в Райском, Таврическом, промзоне Сокол и промзоне Новой Каховки. Ликвидировали все, что туда потаскивали оккупанты.

"После того наши Вооруженные Силы взялись за транспортные артерии, мосты, чтобы перебить логистические поставки с левого берега на правый всего того, что они накапливали", - добавил военный.

Враг прячет технику глубже

После повреждения логистических артерий оккупанты просто не могли подтягивать и накапливать большое количество оружия в Новой Каховке и Олешках. Однако стало известно, что они решили размещать свою технику еще дальше.

Сначала они подумали, что лучшим вариантом будет Бриловка, но там было уничтожено 40 вагонов с оружием и горючим, а также склады, расположенные возле железнодорожной станции. Тогда оккупанты решили, что безопаснее будет использовать Генический район – другую железнодорожную ветку, идущую на Мелитополь. Следующие вагоны потащили в Новоалексеевку и хотела разгружать там, но попадание наших ракет фактически выбило железнодорожные поставки в Херсонскую область.

Поэтому оккупанты начали рассредоточивать эту технику и уже не накапливать ее на больших базах, а делать меньшие склады в большем количестве.

– подытожил Хлань.

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