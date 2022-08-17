Про це для 24 каналу сказав російський опозиційний політик Дмитро Гудков. Він зазначив, що влада в Росії почувається невпевнено.

До теми росіян тицьнули обличчям у військові злочини: чи змусить це замислитися

"Вони, звичайно, дуже бояться протестів. Однак демократи та лібералам простіше поїхати, піти у внутрішню чи зовнішню міграцію. Найбільше кремль боїться протесту Уралвагонзаводу чи різних гірких усяких, які фанатично підтримують агресію і хочуть воювати. Таких людей дуже багато й багато воювати. вдасться", – сказав Гудков.

Шанувальники кремля стають його ворогами

По словам Гудкова, за последние годы кремль всем вложил в голову одно простое мнение – если хотите что-то изменить, то не нужно выходить на мирный протест. Он отметил, что работает только сила.

В этом нет ничего хорошего. Кремль сам подталкивает людей к радикальным протестам, на которые придут люди, которые применят силу к власти. На самом деле люди ненавидят власть. Мы же видим, как Горкин еще 8 лет назад целовался с путинским режимом, а сегодня является одним из его критиков,

– считает Гудков.

Он добавил, что горькин неуправляем и будет говорить то, что считает нужным.

Кстати, российских либералов возмутил призыв Зеленского.

Обратите внимание – Гудков о российских протестах: смотрите видео

Отношение россиян к войне против Украины