Про це для 24 каналу сказав російський опозиційний політик Дмитро Гудков. Він зазначив, що влада в Росії почувається невпевнено.
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"Вони, звичайно, дуже бояться протестів. Однак демократи та лібералам простіше поїхати, піти у внутрішню чи зовнішню міграцію. Найбільше кремль боїться протесту Уралвагонзаводу чи різних гірких усяких, які фанатично підтримують агресію і хочуть воювати. Таких людей дуже багато й багато воювати. вдасться", – сказав Гудков.
Шанувальники кремля стають його ворогами
По словам Гудкова, за последние годы кремль всем вложил в голову одно простое мнение – если хотите что-то изменить, то не нужно выходить на мирный протест. Он отметил, что работает только сила.
В этом нет ничего хорошего. Кремль сам подталкивает людей к радикальным протестам, на которые придут люди, которые применят силу к власти. На самом деле люди ненавидят власть. Мы же видим, как Горкин еще 8 лет назад целовался с путинским режимом, а сегодня является одним из его критиков,
– считает Гудков.
Он добавил, что горькин неуправляем и будет говорить то, что считает нужным.
Кстати, российских либералов возмутил призыв Зеленского.
Обратите внимание – Гудков о российских протестах: смотрите видео
Отношение россиян к войне против Украины
- В Оленовке оккупанты казнили украинских военных. Россияне массово радовались убийству .
- Граждане страны-оккупантки, имеющие родственников в Украине, не верят им. Только 13% россиян осуждают войну. Другие настроены агрессивно или убеждают, что виноваты и Украина, и россия.
- По состоянию на март 2022 г. 86,6% россиян поддерживают вооруженную агрессию не только против Украины, но и стран Евросоюза. По их мнению, первыми следует атаковать Польшу, Эстонию, Латвию, Литву, Болгарию, Чехию, Словакию.
- российские школьники в письмах своим военным просили "скорее убивать украинцев".
- Жена оккупанта советовала мужчине "насиловать украинок". Журналистам удалось идентифицировать его личность.
- Ще одна начебто мирна дружина російського солдата сказала, що хоче вбивати українських дітей та вирізати на їхніх спинах зірки.