Про це для 24 каналу сказав російський опозиційний політик Дмитро Гудков. Він зазначив, що влада в росії почувається невпевнено.
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"Вони, звісно, дуже бояться протестів. Проте демократи й лібералам простіше поїхати, піти у внутрішню чи зовнішню міграцію. Найбільше кремль боїться протесту Уралвагонзаводу або різних гіркіних всяких, які фанатично підтримують агресію і хочуть воювати. Таких людей дуже багато і їх кийками розігнати не вдасться", – сказав Гудков.
Прихильники кремля стають його ворогами
За словами Гудкова, за останні роки кремль всім вклав у голови одну просту думку – якщо хочете щось змінити, то не треба виходити на мирний протест. Він зазначив, що працює лише сила.
У цьому нічого немає хорошого. кремль сам підштовхує людей до радикальних протестів, на які прийдуть люди, що застосують силу до влади. Насправді люди ненавидять владу. Ми ж бачимо, як гіркін ще 8 років тому цілувався з путінським режимом, а сьогодні є одним із його критиків,
– вважає Гудков.
Він додав, що гіркін некерований і говоритиме те, що вважає за потрібне.
До речі російських лібералів обурив заклик Зеленського
Зверніть увагу – Гудков про російські протести: дивіться відео
Ставлення росіян до війни проти України
- В Оленівці окупанти стратили українських військових. Росіяни масово раділи вбивству.
- Громадяни країни-окупантки, які мають родичів в Україні, не вірять їм. Лише 13% росіян засуджують війну. Інші налаштовані агресивно або ж переконують, що винні і Україна, і росія.
- Станом на березень 2022 року, 86,6% росіян підтримують збройну агресію не лише проти України, а й країн Євросоюзу. На їхню думку, першими слід атакувати Польщу, Естонію, Латвію, Литву, Болгарію, Чехію, Словаччину.
- російські школярі у листах до своїх військових просили "швидше вбивати українців".
- Дружина окупанта радила чоловікові "гвалтувати українок". Журналістам вдалось ідентифікувати її особу.
- Ще одна нібито мирна дружина російського солдата сказала, що хоче вбивати українських дітей і вирізати на їхніх спинах зірки.