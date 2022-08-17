Про це для 24 каналу сказав російський опозиційний політик Дмитро Гудков. Він зазначив, що влада в росії почувається невпевнено.

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"Вони, звісно, дуже бояться протестів. Проте демократи й лібералам простіше поїхати, піти у внутрішню чи зовнішню міграцію. Найбільше кремль боїться протесту Уралвагонзаводу або різних гіркіних всяких, які фанатично підтримують агресію і хочуть воювати. Таких людей дуже багато і їх кийками розігнати не вдасться", – сказав Гудков.

Прихильники кремля стають його ворогами

За словами Гудкова, за останні роки кремль всім вклав у голови одну просту думку – якщо хочете щось змінити, то не треба виходити на мирний протест. Він зазначив, що працює лише сила.

У цьому нічого немає хорошого. кремль сам підштовхує людей до радикальних протестів, на які прийдуть люди, що застосують силу до влади. Насправді люди ненавидять владу. Ми ж бачимо, як гіркін ще 8 років тому цілувався з путінським режимом, а сьогодні є одним із його критиків,

– вважає Гудков.

Він додав, що гіркін некерований і говоритиме те, що вважає за потрібне.

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