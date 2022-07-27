Рівень підтримки дій країни-агресорки серед "простого народу" сягає 80%. Про це розповів ведучий Олексій Печій на стрімі, який транслював 24 канал.

Варте уваги Заплющуючи очі на злочини росії в Україні, мир не відновити, – МЗС про цинічні заяви Орбана

росіян потрібно ізолювати

У МЗС України запропонували ввести справедливі покарання для "нєвіноватих рускіх". Так, уповноважений з питань санкцій у ЄС Олексій Макеєв закликав європейських лідерів обмежити громадянам росії доступ до цивілізованого світу. На його думку, для росіян потрібно створити спеціальний режим потрапляння у країни ЄС.

Який вигляд матиме процедура

Згідно з пропозицією МЗС, було б доречно, аби громадяни країни-терористки заповнювали спеціальну анкету перед в'їздом у будь-яку країну Європи. Серед основних питань, на які вони матимуть дати відповідь, такі:

чи підтримує війну росії проти України;

чи здійснювала ця особа або його родичі воєнні злочини в Україні;

чи відчуває ця особа свою провину за кровопролитну війну.

"Це дозволило б змусити росіян критично мислити про дії президента владіміра путіна та здійснвати тиск на владу. Врешті-решт ми маємо сказати російському населенню, що вони несуть свою відповідальність за те, що робить їхня влада. Я думаю, це повільно, але вплине на те, що російське населення прокинеться, почне думати про відповідальність і спонукати свою владу змінити політику", – заявив Макеєв.

Їздити на шопінг до Європи, підтримуючи війну в Україні, – абсурд

Печій переконаний, що росіяни, які бігають з буквою Z та кричать про захоплення України, не мають права спокійно подорожувати до Європи. "Це трохи неадекватно виглядає. Зовсім неадекватно"

Саме тому необхідно робити усе, аби росіяни відчули свою відповідальність та понесли покарання.

Щонайменше, оце тикання обличчям у їхні злочини – це прекрасний інструмент, щоб бодай спробувати змусити їхні мізки почати рухатися й розуміти, у якій вони країні живуть і що вона взагалі творить", – сказав він.

Естонці пішли далі

Вони заявили, що росіянам взагалі немає чого робити у Європі, особливо, коли їхня країна вбиває українських дітей та шантажує газом цілий континент.

МЗС Есонії готує пропозицію для ЄС щодо припинення видачі віз громадянам росії на звичайних умовах. Крім того, візи, отримані до 24 лютого, також планують переглядати. Тобто росіяни повинні будуть доводити, що вони мають право мати цю візу.

Дійсно курйозно, що російські громадяни зараз масово їдуть через західний кордон росії – через Фінлянд Латвію, Литву, щоб відвідати Лувр влітку, в той час, коли в Україні вбивають дітей. Це, безумовно, морально не правильно. Слід переглянути порядок видачі росіянам віз як таких,

– заявив голова МЗС Естонії Урмар Рейнсалу.

Росіяни підтримують війну проти України

За даними російського видання "Медуза", 30% росіян вважають, що "бойові дії в Україні" потрібно "зупинити якнайшвидше". Ще 13% важко відповісти, 57% опитаних вважають, що війну треба продовжувати.

Російський опозиційний діяч Гаррі Каспаров вважає, що будь-яка спроба знайти виправдання бездіяльності та мовчазної згоди росіян з тим, що робить режим, є абсолютно аморальною. Проти війни – меншість. У кінцевому результаті, все російське суспільство заплатить величезну ціну за те, що зараз відбувається в Україні.

На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, росія керується іншими принципами, вона перебуває в іншій системі координат. "Пояснити їм, що не можна бити крилатими ракетами по мирному місту – неможливо. Навпаки, у їх очах кривава пелена і вони хочуть ще більше ракет", – зазначає він.

Повний стрім Олексія Печія: дивіться відео