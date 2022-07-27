Уровень поддержки действий страны-агрессора среди "простого народа" достигает 80%. Об этом рассказал ведущий Алексей Печий на стриме, который транслировавал 24 канал.

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россиян нужно изолировать

В МИД Украины предложили ввести справедливые наказания для "невиновных россиян". Так, уполномоченный по вопросам санкций в ЕС Алексей Макеев призвал европейских лидеров ограничить гражданам России доступ к цивилизованному миру. По его мнению, для россиян следует создать специальный режим попадания в страны ЕС.

Как выглядит процедура

Согласно предложению МИД было бы уместно, чтобы граждане страны-террориста заполняли специальную анкету перед въездом в любую страну Европы. Среди основных вопросов, на которые они будут отвечать, следующие:

поддерживает ли войну россии против Украины;

совершал ли этот человек или его родственники военные преступления в Украине;

испытывает ли этот человек свою вину за кровопролитную войну.

"Это позволило бы заставить россиян критически мыслить о действиях президента владимира путина и оказывать давление на власть. В конце концов мы должны сказать российскому населению, что они несут свою ответственность за то, что делает их власть. Я думаю, это медленно, но повлияет на то, что российское население проснется, начнет думать об ответственности и побуждать свою власть изменить политику», – заявил Макеев.

Ездить на шопинг в Европу, поддерживая войну в Украине – абсурд

Печей убежден, что бегающие с буквой Z россияне и кричащие о захвате Украины не имеют права спокойно путешествовать в Европу. "Это немного неадекватно выглядит. Совершенно неадекватно"

Поэтому необходимо делать все, чтобы россияне почувствовали свою ответственность и понесли наказание.

По меньшей мере, это тыкание лицом в их преступления – это прекрасный инструмент, чтобы хотя бы попытаться заставить их мозги начать двигаться и понимать, в какой стране они живут и что она вообще творит,

– сказал он.

Эстонцы пошли дальше

Они заявили, что россиянам вообще нечего делать в Европе, особенно когда их страна убивает украинских детей и шантажирует газом целый континент.

МИД Эстонии готовит предложение для ЕС по прекращению выдачи виз гражданам России на обычных условиях. Кроме того, визы, полученные до 24 февраля, планируют пересматривать. То есть, россияне должны будут доказывать, что они имеют право иметь эту визу.

Действительно курьезно, что российские граждане сейчас массово едут через западную границу России – через Финляндию, Латвию, Литву, чтобы посетить Лувр летом, в то время, когда в Украине убивают детей. Это, безусловно, морально неверно. Следует пересмотреть порядок выдачи россиянам виз как таковых,

– заявил глава МИД Эстонии Урмар Рейнсалу.

Россияне поддерживают войну против Украины

По данным российского издания "Медуза", 30% россиян считают, что "боевые действия в Украине" нужно "остановить как можно быстрее". Еще 13% затруднились ответить, 57% опрошенных считают, что войну нужно продолжать.

Российский оппозиционный деятель Гарри Каспаров считает, что любая попытка найти оправдание бездействия и молчаливого согласия россиян с тем, что делает режим, абсолютно аморальна. Против войны – меньшинство. В конечном итоге все российское общество заплатит огромную цену за то, что сейчас происходит в Украине.

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, россия руководствуется другими принципами, она находится в другой системе координат. "Объяснить им, что нельзя бить крылатыми ракетами по мирному городу – невозможно. Напротив, в их глазах кровавая пелена и они хотят еще больше ракет", – отмечает он.

Полный стрим Алексея Печия: смотрите видео