Цифры, "кормящие" кровавую войну
Такие данные публикует оппозиционное российское издание "Медуза" со ссылкой на закрытый опрос всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенный в конце июня 2022 якобы по заказу администрации президента России.
Достойно внимания Почему мечтам путина о новом "совке" не стать действительностью
По результатам этого же опроса, в возрастной группе 18-24 года за прекращение войны выступают 56%, а за продолжение только 19%.
Среди россиян продолжает процветать культ войны и поддержки убийств украинцев / Фото "Детектор медіа"
Возможно, кого-то такая статистика обнадеживает (радует, что молодежь больше не хочет войны), но мне кажется, что статистика безрадостна. У этой войны достаточно мяса, она ест вволю.
По теме – как россиян готовят к 3-й мировой войне: смотрите видео