Цифры, "кормящие" кровавую войну

Такие данные публикует оппозиционное российское издание "Медуза" со ссылкой на закрытый опрос всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенный в конце июня 2022 якобы по заказу администрации президента России.

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По результатам этого же опроса, в возрастной группе 18-24 года за прекращение войны выступают 56%, а за продолжение только 19%.



Среди россиян продолжает процветать культ войны и поддержки убийств украинцев / Фото "Детектор медіа"

Среди россиян 25-34 года окончание войны поддерживают 43%, продолжение боевых действий – 41%. В общем, чем старше респонденты, тем больше они поддерживают войну. В частности, среди респондентов в возрасте от 60 лет за продолжение вторжения высказались 72% опрошенных.

Возможно, кого-то такая статистика обнадеживает (радует, что молодежь больше не хочет войны), но мне кажется, что статистика безрадостна. У этой войны достаточно мяса, она ест вволю.

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