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И это конечно будет не Советский Социалистический Союз. Но на русском языке это могут назвать "Союз суверенных славянских республик". Так же будет, как и СССР. И на английском языке также будет USSR в этом случае.

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Но в той ситуации, в которую он попал в Украину, я не понимаю, как он это может сделать. С самого начала я считал, что путин будет в декабре что-то такое создавать, как союз между Россией и Беларусью, и будет приобщать к нему псевдореспублики российских террористов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Приднестровье и, пожалуй, также Южную Осетию и даже.

Но сейчас, когда статус этих псевдореспублик непонятен, с Украиной война, Белоруссия также в этом случае, я считаю, будет воздерживаться от этого. Потому я не понимаю, как это можно создать чисто технически.

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Это можно сделать, по моему мнению, только в том случае, когда военные действия прекратятся. Это невозможно сделать, когда идет откровенная война.

Предположим, что Луганская область будет полностью оккупирована. Тогда они могут сказать: "Окей, эта псевдореспублика уже существует в своих признанных российской федерацией границах. Так что она существует как страна".

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А территории Донетчины или Херсонщины – все они оккупированы частично. Если их привлекают, то что – они вовлекают в состав этого "Советского Союза" территории в состоянии войны? Я думаю, что это будет очень сложно.

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