Одно из последних – собрание загадочного шабаша своих приспешников 15 июля. На нем он вместе с двумя верными псами – белорусским диктатором александром лукашенко и украинским экс-президентом-беглецом виктором януковичем – якобы "воскресят" подобие советщины, провозгласив "единство" страны-монстра рф, поглощенной ею в беларуси и Украины (точнее, ее временно оккупированных территорий). О том, насколько реален такой сумасшедший сценарий, в эксклюзивном интервью для сайта 24 канала рассказал бывший депутат госдумы России Илья Пономарев – единственный, кто в свое время выступил против оккупации Крыма в парламенте страны-агрессора. Будучи верным своей позиции, впоследствии он переехал в Украину и приобрел ее гражданство.

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Что задумал неофюрер

15 июля путин якобы может объявить о некоем возрождении СССР и подписать "соглашение" с лукашенко и януковичем. Действительно ли такое может быть и какой в этом интерес для него, кроме какого-нибудь бутафорского шага?

Я считаю, что вероятность того, что он будет двигаться в направлении восстановления СССР, очень велика. И это конечно будет не Советский Социалистический Союз. Но на русском языке это могут назвать "Союз суверенных славянских республик". Так же будет, как и СССР. И на английском языке также будет USSR в этом случае.

Но в той ситуации, в которую он попал в Украину, я не понимаю, как он это может сделать. С самого начала я считал, что путин будет в декабре что-то такое создавать, как союз между Россией и Беларусью, и будет приобщать к нему псевдореспублики российских террористов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Приднестровье и, пожалуй, также Южную Осетию и даже.

Но сейчас, когда статус этих псевдореспублик непонятен, с Украиной война, Белоруссия также в этом случае, я считаю, будет воздерживаться от этого. Потому я не понимаю, как это можно создать чисто технически.

Еще звучало такое мнение, что путину якобы захотелось сюда номинально включить оккупированные территории юга – то есть то, что пока ВСУ не отбили. Он может пойти на это? Это будет выглядеть больше как ритуальный жест с его стороны.

Я именно об этом и говорю, что это можно сделать, по моему мнению, только в том случае, когда военные действия прекратятся. Это невозможно сделать, когда идет откровенная война. Предположим, что Луганская область будет полностью оккупирована. Тогда они могут сказать: "Окей, эта псевдореспублика уже существует в своих признанных российской федерацией границах. Так что она существует как страна".

А территории Донетчины или Херсонщины – все они оккупированы частично. Если их привлекает, то что – они вовлекают в состав этого "Советского Союза" территории в состоянии войны? Я думаю, что это будет очень сложно.

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путин будет продолжать пытаться втянуть лукашенко в войну против Украины, но тот откарабкивается до последнего / Фото getty Images

План смирения шантажом

То есть это больше, пожалуй, как обычно фикция для внутреннего потребителя? Мол, вот мы делаем "исторический" шаг.

Нет, я считаю, что это немного другое. Если бы это было создано, то конечно для внутренней аудитории. И для того, чтобы путин имел возможность перейти к должности главного руководителя, вождя, предстоятеля, я не знаю, этого нового "Советского Союза". И тогда ему потребуется оставаться в должности президента российской федерации.

Но сейчас, если он будет говорить о создании этого "союза", а потом его не создаст, ну это с позиции пиара будет огромной потерей. Я считаю, что для внутреннего потребления он сейчас об этом говорить не будет. В основном путин использует это, чтобы нас шантажировать, потому что успехов военных у него немного.

И я думаю, что главный, кто заинтересован в переговорах, – это российская федерация. У них там очень простой месседж к нам: если мы не согласимся на эти переговоры и не начнем их сразу же сейчас, тогда они будут просто аннексировать эти территории и тогда все будет гораздо сложнее, потому что не будет пути назад. Именно поэтому они и распространяют все эти слухи, чтобы это создавало давление на украинские власти.

Так что даже если он что-то и заявит 15 июля, то это будет большее предупреждение, а не констатация о создании этой структуры?

Было бы гораздо более символично это создать в декабре, когда будет столетие Советского Союза. А сейчас я считаю, что нет. Сейчас будут определенные решения, касающиеся промышленности и возможности правительства мобилизовать мощности российских предприятий на военный курс этой "операции". Они там назначат нового человека на должность, вице-премьера этого, дениса мантурова, повысят его. Я думаю, что это будет основное.

Но, конечно, сам факт того, что они там собираются для чего-то и что мы об этом говорим – это тоже фактор психологического давления. Потому что даже если ничего там не произойдет, в эту пятницу все же запомнят, мы сами запомним, что была угроза, и в будущем будем осторожнее.

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Как путин и лукашенко взяли в тиски сами себя

И еще было такое предположение, что в эту дату, если он не создаст этот СССР 2.0, то может вместе с лукашенко объявить официально войну, чтобы как-то оправдать всеобщую мобилизацию. Есть ли вероятность такого развития событий?

С военной позиции это единственное, что можно сделать для победы. Потому что без этого это невозможно. Но с политической позиции для путина этот шаг очень опасен. Ведь даже если без мобилизации он будет говорить "у нас война", то такое высказывание – очень плохо для него. Потому что это осветит, что он не может победить и что его ожидания с самого начала были ошибочными. Поэтому я считаю, что это вряд ли произойдет.

В то же время, все отмечают, что лукашенко вроде как до последнего пытается пропетлять с этим решением – он вроде и за, но окончательно не может прямо заявить, что он уже действительно готов вступать в войну.

Так же я считаю, что лукашенко будет петлять до последнего. Потому что он понимает, что это очень опасно, и потому что он не хочет быть заложником у путина. Он и так зависит от него почти на 100%. Если лукашенко пойдет на войну – ну вообще никакой независимости не останется. Поэтому думаю, что он, по меньшей мере, будет пытаться избежать этого, как может.

К теме – о чем говорилось в последнем телефонном разговоре путина и лукашенко: смотрите видео