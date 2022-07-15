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І це, звичайно, буде не Радянський Соціалістичний Союз. Але російською мовою це можуть назвати "Союз суверенных славянских республик". Так само буде, як СССР. І англійською мовою також буде USSR в цьому випадку.

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Але в тій ситуації, в яку він потрапив в Україні, я не розумію, як він це може зробити. З самого початку я вважав, що путін буде в грудні щось таке створювати, як союз між росією та білоруссю, й долучатиме до нього псевдореспубліки російських терористів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Придністров’я і, мабуть, також Південну Осетію й навіть Абхазію.

Але зараз, коли статус цих псевдореспублік незрозумілий, з Україною війна, білорусь також в цьому випадку, я вважаю, буде утримуватись від цього. Тому я не розумію, як це можна створити чисто технічно.

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Це можливо зробити, на мою думку, тільки в тому випадку, коли військові дії припиняться. Це неможливо зробити, коли триває відверта війна.

Припустимо, що Луганщина буде повністю окупована. Тоді вони можуть сказати: "Окей, ця псевдореспубліка вже існує у своїх визнаних російською федерацією кордонах. Отже вона існує як країна".

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А території Донеччини чи Херсонщини – вони всі окуповані частково. Якщо їх долучають, то що – вони долучають до складу цього "Радянського Союзу" території в стані війни? Я вважаю, що це буде дуже складно.

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