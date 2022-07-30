Тобто росіяни не проти порушення міжнародних норм, які зобов'язують розміщувати військовополонених у безпеці. Навпаки – вони радіють через сплановане та жорстоке вбивство, яке вразило світ.

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Цих не шкода, – росіяни

У місцевих телеграм-каналах росіяни пишуть, що їм зовсім не шкода українських захисників, яким їхня держава гарантувала безпеку. Навпаки, вони вважають, що вбивство військових, які героїчно обороняли свою Батьківщину, – "це добре".

Для мешканців росії головне, щоб їхню армію мародерів та ґвалтівників "не зачепило". Хоча, російські солдати самі себе вміють "зачепити". Вони неодноразово стріляли у власні руки чи ноги, лиш би відправитися додому.

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Перед тим вбивство військовополонених цинічно підтримало російське посольство. Дипустанова нахабно заявила, що бійців полку Дениса Прокопенка потрібно повісити. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак назвав росію країною дикунів та терористів. Адже її посольство публічно та на офіційному рівні говорить про вбивства тих, кого мало захищати міжнародне право.

Єрмак вкотре закликав світ визнати росію державою-спонсоркою тероризму.

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Що відомо про теракт в Оленівці

росіяни вбили в колонії на окупованій Оленівці понад 50 українських військовополонених, ще понад сотня – зазнали поранень. Рівень цинізму держави-агресорки не припиняє зашкалювати, адже міноборони країни посміло сказати, що це ЗСУ атакували своїх же побратимів ракетами HIMARS.

У Генштабі цю гидку брехню спростували. Фахівці американського Інституту вивчення війни також зазначили, що руйнування на місці події не схожі на ті, які завдає HIMARS.

За даними Генштабу, наших героїв росіяни вбили артилерійським вогнем.

Зауважимо, що в Оленівці перебували військові з "Азовсталі", які погодилася не евакуацію, адже їхню безпеку гарантували Червоний Хрест та ООН. Тепер ці світові організації "шоковані" злочином росіян.

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