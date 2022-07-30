То есть россияне не против нарушения международных норм, обязывающих размещать военнопленных в безопасности. Напротив – они радуются из-за спланированного и жестокого убийства, поразившего мир.
Актуально Убийство украинских пленных в Еленовке: все, что известно о преступлении и реакции мира
Этих не жалко, – россияне
В местных телеграм-каналах россияне пишут, что им совсем не жалко украинских защитников, которым их государство гарантировало безопасность. Напротив, они считают, что убийство военных, героически оборонявших свою Родину, – "это хорошо".
Для жителей россии главное, чтобы их армию мародеров и насильников "не зацепило". Хотя, российские солдаты сами себя умеют "зацепить". Они не раз стреляли в собственные руки или ноги, лишь бы отправиться домой.
Как россияне поддерживают кровавое убийство защитников Мариуполя / Скриншоты Сергея Стерненко
До этого убийство военнопленных цинично поддержало российское посольство. Дипучреждение нагло заявило, что бойцов полка Дениса Прокопенко нужно повесить. Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал россию страной дикарей и террористов. Ведь ее посольство публично и на официальном уровне говорит об убийствах тех, кого должно было защищать международное право.
Ермак в очередной раз призвал мир признать россию государством-спонсором терроризма.
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Что известно о теракте в Еленовке
- россияне убили в колонии в оккупированной Еленовке более 50 украинских военнопленных, еще более сотни – получили ранения. Уровень цинизма государства-агрессора не прекращает зашкаливать, ведь минобороны страны посмело сказать, что это ВСУ атаковали своих же собратьев ракетами HIMARS.
- В Генштабе эту гадкую ложь опровергли. Специалисты американского Института изучения войны также отметили, что разрушения на месте происшествия не похожи на те, которые наносит HIMARS.
- По данным Генштаба, наших героев россияне убили артиллерийским огнем.
- Заметим, что в Еленовке находились военные из "Азовстали", которые согласились не эвакуировать, ведь их безопасность гарантировали Красный Крест и ООН. Теперь эти мировые организации "шокированы" преступлением россиян.
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