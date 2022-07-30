То есть россияне не против нарушения международных норм, обязывающих размещать военнопленных в безопасности. Напротив – они радуются из-за спланированного и жестокого убийства, поразившего мир.

Актуально Убийство украинских пленных в Еленовке: все, что известно о преступлении и реакции мира

Этих не жалко, – россияне

В местных телеграм-каналах россияне пишут, что им совсем не жалко украинских защитников, которым их государство гарантировало безопасность. Напротив, они считают, что убийство военных, героически оборонявших свою Родину, – "это хорошо".

Для жителей россии главное, чтобы их армию мародеров и насильников "не зацепило". Хотя, российские солдаты сами себя умеют "зацепить". Они не раз стреляли в собственные руки или ноги, лишь бы отправиться домой.

Как россияне поддерживают кровавое убийство защитников Мариуполя / Скриншоты Сергея Стерненко

До этого убийство военнопленных цинично поддержало российское посольство. Дипучреждение нагло заявило, что бойцов полка Дениса Прокопенко нужно повесить. Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал россию страной дикарей и террористов. Ведь ее посольство публично и на официальном уровне говорит об убийствах тех, кого должно было защищать международное право.

Ермак в очередной раз призвал мир признать россию государством-спонсором терроризма.

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Что известно о теракте в Еленовке

россияне убили в колонии в оккупированной Еленовке более 50 украинских военнопленных, еще более сотни – получили ранения. Уровень цинизма государства-агрессора не прекращает зашкаливать, ведь минобороны страны посмело сказать, что это ВСУ атаковали своих же собратьев ракетами HIMARS.

В Генштабе эту гадкую ложь опровергли. Специалисты американского Института изучения войны также отметили, что разрушения на месте происшествия не похожи на те, которые наносит HIMARS.

По данным Генштаба, наших героев россияне убили артиллерийским огнем.

Заметим, что в Еленовке находились военные из "Азовстали", которые согласились не эвакуировать, ведь их безопасность гарантировали Красный Крест и ООН. Теперь эти мировые организации "шокированы" преступлением россиян.

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