СБУ перехватила разговор, где российский военный Валерий Бабаев разговаривает с родственницей. Кстати, обращается он к ней особенно ласково: "крысообразная".

К теме Россия использует детей как заложников информационных террористов

Какому "миролюбию" учат русских детей

Оккупант рассказал о письме своей младшей сестры.

Прошу тебя: побыстрей убивай всех украинцев и приезжай домой,

– писал ребенок.

Россиянин смеется и хвастается этим родственнице. Та в ответ говорит, что "пошли они на хер эти люди". В СБУ предположили, что, наверное, женщина так зла, потому что родственник не успел блендер намародерить.

"И не успеет. Потому что у Бабаева Валерия (как и у других рашистов) больше шансов вернуться домой в черном пакете", — подытожили в сообщении.

Важно – Нашли мертвым 4-летнего мальчика, бежавшего от оккупантов: