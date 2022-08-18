Через брак живої сили мобілізація стала вже умовно добровільною у російських тюрмах. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Дмитро Гудков.

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Людські ресурси вичерпуються

Політик зауважує, що російське військово-політичне командування розуміє проблему з живою силою, однак у країні все менше охочих відправитися на війну проти України.

Все свідчить лише про те, що охочих воювати практично немає, попри всю пропаганду, величезні гроші та пільги,

– вважає Гудков.

За словами опозиціонера, показовою є ситуація щодо москви. Жителі столиці росії служити не хочуть, а воювати – тим паче.

"Мені здається, що у москві пропонують великі гроші. Тому туди набирають узбеків та всіх підряд. Туди приходять ще люди з регіонів, які хочуть отримати більше грошей. І навіть цей ресурс вичерпується. Вони вербують ув'язнених до ПВК "Вагнера" й там мобілізація навіть не добровільна, а умовно добровільна. Навіть примусова у деяких випадках", – пояснив співрозмовник.

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Загальна мобілізація = протести

Гудков підкреслив, що путін боїться оголосити "справжню мобілізацію", бо отримає масові протести.

Що робить російська влада? Вона намагається цю мобілізацію зробити добровільною чи умовно добровільною. Тому від початку пропонувалися великі гроші. Починали вони з депресивних регіонів, потихеньку почали публікувати різні оголошення вже у всіх регіонах,

– додав опозиціонер.

За словами політика, на сьогодні жителі Ярославської області й, можливо, деяких інших регіонів почали отримувати пропозиції піти воювати за гроші проти України на платіжках комунальних послуг.

"Грубо кажучи: вам приходить платіжка, де ціни зросли. Можливо, вам нема чим платити. Зрозуміло, на кого це розраховано. І тут вам одразу пропонують піти повоювати за чималі гроші", – розповів Гудков.

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З його слів, громадянам рф пропонують 250 тисяч рублів на місяць (4,5 тисячі доларів). Водночас середня зарплата у депресивних регіонах коливається від 300 до 500 доларів і може бути навіть меншою.

"Цілком очевидно, що такі гроші не можуть бути привабливими для більшості великих міст. І ось тому була рознарядка різним суб'єктам росії набирати національні батальйони та полки. Це далі переросте у змагання грошей", – резюмував політик.

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Завдяки злагодженій роботі та професіоналізму наших захисників вдалося ліквідувати вже 44 300 загарбників.

Лише за добу лави "двохсотих" поповнили 200 окупантів.

За словами депутата Херсонської облради Сергія Хланя, противник зазначає значних втрат. Зокрема й через те, що з Нової Каховки ЗСУ зробили другу Чорнобаївку.

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