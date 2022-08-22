Специалисты Института изучения войны в своем отчете отметили, что российские вербовщики, вероятно, позволяют добровольцам так беспорядочно вести себя, чтобы собрать хоть какое-то количество заинтересованных воевать.

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На "солдатов" жалуются сами же россияне

Отчет специалистов базируется на данных, которые собрало российское оппозиционное издание – они опросили жителей Мулино (поселок в Володарском районе Нижегородской области России), которые жаловались на поведение новобранцев в городе.

В Мулино расположен большой русский военный полигон и, как отмечают, именно здесь расположена база нового 3-го армейского корпуса.

Так вот, местные жители рассказали, что добровольцы грабят и издеваются над женщинами, являются инициаторами драк и постоянно пьют.

Местные власти даже решили усилить патрулирование города, но жители предполагают, что полиция отпустит арестованных добровольцев, поскольку они нужны для войны в Украине.

Военное руководство готовит зверей

Российское военное руководство не желает дисциплинировать этих новобранцев, которых немалыми усилиями заманило на службу. Однако недисциплинированность во время учебы, скорее всего, приведет не только к плохой подготовке, но и сформирует понимание того, что преступления легко сходят с рук.

Более того, военные и дальше будут вести себя так с собратьями, не покоряться приказам командиров, злоупотреблять алкоголем и наркотиками, мародерствовать и совершать преступления против украинцев на оккупированных территориях.

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