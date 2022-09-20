Об этом на стриме на 24 канале рассказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. Он отметил, что при этом виновными могут быть только 2 варианта: либо бездарные генералы, либо тупой фюрер.

Важно Успехи ВСУ в наступлении подрывают боевой дух российских подразделений, которые считали элитными, – ISW

Однако, по словам публициста, генералы присоединяются ко все большей уверенности силовиков, которую пока не стоит называть "заговором". Ведь им надо решать, как сохранить власть и имущество. Они поняли, что легче это будет сделать без путина.

Им кажется, но для этого есть основания, что без путина у них будет больше маневров во внешней политической системе. Ведь будут "подмигивать" (Западу – 24 канал), что "мы спасли человечество",

– сообщил Андрей Пионтковский.

Он акцентировал, что прямо не скажут, но намекать будут. Могут звучать фразы: "Мы спасли человечество от страшной угрозы. Мы всегда были против, поэтому давайте какие-то мягкие условия капитуляции". Так они развяжут одну задачу без путина.

Пионтковский отметил, что вторая задача рассчитана на собственный народ, которому скажут, что "этот все виноват". Однако, чтобы не было шоковой ситуации, сначала объявят, что путин временно передает власть. Впоследствии окажется, что у него ухудшилось здоровье и понадобилась срочная госпитализация в традиционный центр китайской медицины где-то высоко в горах.

"Вот это все на повестке дня – все это может случиться в любой день", – добавил российский публицист из Вашингтона.

Смотрите полный стрим с Андреем Пионтковским на ютубе 24 канала:

Последние новости из россии