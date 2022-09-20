Авторитет президента росії стрімко падає не лише в народі, але й серед еліти, що спричиняє політичну активізацію окремих фігур. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Експерт переконаний, що на сьогодні усунення путіна від влади дуже ймовірне після ще однієї поразки його армії на полі бою.

"Його кредит довіри не в народі, а в еліті – падає зі страшною силою. Йому ще одного удару завдала Алла Пугачова, яка є "співачкою серед еліти". А ось яка буде форма правління – тут краще далі поглянути", – пояснив Шейтельман.

На думку політтехнолога, за останні два тижні як можливі заміни кремлівському лідеру з'явилися декілька кандидатів. Зокрема, син секретаря радбезу росії ніколая патрушева дмітрій, а також перший заступник керівника адміністрації президента росії сєргєй кірієнко. Він переконаний, що вибір "наступника" залежатиме від того, яка з "політичних" груп переможе.

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Водночас оглядач додав, що за останній тиждень також з'явилося враження того, що одним з ймовірних кандидатів може бути глава пвк "вагнера" і "кухар путіна" євгєній прігожин.

Важливо, що він все робить відкрито: говорить проникливі промови, які доходять до серця кожного, не ховається – все знімає та показує. І ще коли запитують про складні теми, він на них відповідає. Раніше він голови б не підняв, рота не відкрив би в такій ситуації... Я думаю, він може готувати себе на роль диктатора російської федерації,

– вказав оглядач.

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Що відомо про євгєнія прігожина

Євгєній прігожин (1961, лєнінград) — російський олігарх і довірена особа глави кремля владіміра путіна, який контролює "мережу компаній", включаючи пвк "вагнера", "ольгінських тролів" тощо.

Одна з компаній прігожина займалася організацією харчування вищих осіб держави, завдяки чому він отримав у ЗМІ прізвисько "кухар путіна".

Станом на 2019 рік, його статки оцінювали у 14,6 млрд рублів.

З 2016 року знаходиться під санкціями США, з 2020 року – під санкціями Євросоюзу і Великої Британії, з 2022 року – Австралії, Канади та Японії.

У липні 2022 року Держдепартамент США оголосив нагороду в 10 мільйонів доларів за інформацію про прігожина та ще 12 співробітників "Агентства інтернет-досліджень" у зв'язку з втручанням у політичні та виборчі процеси в США.

Нещодавно у мережі з'явилося відео, на якому людина, схожа на "кухара путіна" вербує ув'язнених для участі у війні. Його зняли в одній із російських колоній.

Російський журналіст Тимур Олевський вважає, що саме прігожин особисто вербує ув'язнених. На його думку, за кожного зека "кухар путіна" отримує гроші.

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