Ворог пояснив жінці, що це не правда. Розмову загарбника перехопила українська розвідка.

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Росіяни тікали пішки з Харківщини

Російський окупант розповів жінці, що загарбники тікали пішки з Харківщини, яку звільняють Збройні Сили України.

Натомість жінка йому повідомила, що їм навіть створили чат з російським командуванням, щоб вони ставили питання. Також розповіла, що ворожа техніка рухається через Маріуполь.

"Ай, зай, я подивився вже, що таке техніка і що з нею відбувається. На жаль", – поскаржився окупант.

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Російський танкіст разом з танком приїхав на позиції ЗСУ, щоб здатися в полон

Представник координаційного штабу щодо військовополонених Андрій Юсов розповів, що нещодавно був випадок, коли російський танкіст разом із танком приїхав до українських позицій, щоб здатися.

Загарбник зізнався, що мав такі плани давно, проте наступ ЗСУ дозволили їх реалізувати.

За словами Юсова, морально-психологічний стан росіян від початку війни був жалюгідний, а сьогодні це лише посилилося.

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