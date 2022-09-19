Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Раніше він розказував про те, що Орбан вважає себе рівним з Китаєм і росією, але там його вважають лузером.
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Ситуація з аллою пугачовою
Давидюк зазначив, що російські олігархи надсилали в Україну своїх "лідерів думок", аби ті зустрілись з нашими. Вони говорили, що якби Україна мала пугачову, то вона б очолила наш протест.
Не треба нам їхніх лідерів протесту. У нас не протест, а війна. Вам треба змінювати путіна, а нам – вбити якнайбільше ваших військових, вигнати їх з нашою території і жити собі довго й щасливо,
– зауважив політолог.
Він додав, що російські опозиціонери думають, що ми їх приведемо в кремль, але потім вони ж з нами сперечатимуться про те, чи треба віддавати Крим, чи ні.
Пугачовій просили дати український паспорт
За словами Давидюка, Україну просили дати пугачовій паспорт, аби вона захищала нас в Ізраїлі. Однак нам це не потрібно. Не можна роздавати паспорти радянським чи російським співакам, артистам, комікам тощо.
"Наш політикум на дві голови вищий, за їхній. І опозиційний, і провладний", – наголосив він.
Ситуація з максимом галкіним
Політолог розказав, що галкін – фанат Зеленського. Коли він побачив, що комік може стати президентом, він просто з'їхав з ґлузду.
Його стендапи в Ізраїлі – це виборча кампанія в стилі Зе-команди. Вона вже почалась у галкіна. Єдине, що в нього немає Коломойського. У нього є медіапул алли пугачової,
– підкреслив Давидюк.
Він додав, що Україна – це політична лабораторія для росії. Вони на нас дивляться і намагаються брати з нас приклад, копіювати нас.
"Єдине, чого ми їх навчимо – це вигравати війни. Вони до цього не вміли, а ми їм покажемо. Раніше вони лише з нами долали Наполеона чи Гітлера, зарозумілись і думають, що це вони. Зараз вони зрозуміють, як це безславно програвати", – підсумував політолог.
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