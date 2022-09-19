Таку думку 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк. За його словами, Європа втомилася від постійного підігравання угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана президенту росії владіміру путіну.

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Європу дістали підігравання Орбана путіну

Давидюк розповів, що Орбан має персональний інтерес до путіна, оскільки президент країни-агресорки йому "доплачує". Так, угорський прем'єр непогано заробляє на співпраці з путіним та отримує дешевший газ або іншу сировину. Натомість російський президент "відмиває гроші" в Угорщині.

Путіну Орбан дуже вигідний, але Європу це дістало,

– зауважив політолог.

Північні країни почали підіймати питання щодо політичної корупції Орбана та визнання її недемократичною. А наступний крок – це саме скорочення фінансування Угорщини або великі обмеження.

"Те, що Орбан почав підіймати ставки говорить про те, що по ньому вдарило. Він буде підіймати та шантажувати розвалом Союзу, тобто буде говорити, мовляв, не їх виключили з Євросоюзу, а це вони розвалюють ЄС", – пояснив Давидюк.

Яким Орбана бачать росія та Китай

Російський президент вважає прем'єра Угорщини за свого завербованого шпигуна. Натомість Віктор Орбан думає, що він на одному рівні з очільниками Китаю та росії.

Він не гравець цієї великої ліги між Китаєм та росією. На нього дивляться, як на політичного лузера, у якого можна легко купити голоси,

– зазначив Давидюк.

"На нього дивляться, як на такого дуже маріонеточного та дешевого політика. Це він там роздуває, що є великим автократом та диктатором", – пояснив політолог.

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Орбан знайшов винних в енергетичній кризі

Угорський прем'єр заявив, що енергетичну кризу в Європі спричинили начебто санкції й зовсім забув пригадати про те, як росія маніпулює ринком. При цьому Орбан почав лякати, що взимку може зупинитися до 40% європейської промисловості.

Переговори між європейськими лідерами щодо продовження санкційного пакета ще на пів року очікуються восени, і, за словами прем'єр-міністра, необхідно докласти зусиль, щоб не допустити продовження санкцій.

При цьому Орбан зізнався, що серед лідерів держав-членів ЄС з цією позицією він такий один й висловив сподівання, що після виборів в Італії сформується уряд, який підтримає позицію Угорщини.