Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, Европа устала от постоянного подыгрывания венгерского премьер-министра Виктора Орбана президенту россии владимиру путину.

Интересно Авторитет Орбана под сомнением, – эксперт прокомментировал последние заявления премьера Венгрии.

Европу достали подыгрывания Орбана путину

Давыдюк рассказал, что у Орбана персональный интерес к путину, поскольку президент страны-агрессорки ему "доплачивает". Так, венгерский премьер неплохо зарабатывает на сотрудничестве с путиным и получает более дешевый газ или другое сырье. В то же время российский президент "отмывает деньги" в Венгрии.

Путину Орбан очень выгоден, но Европу это достало,

– заметил политолог.

Северные страны начали поднимать вопрос о политической коррупции Орбана и признании ее недемократической. А следующий шаг – это сокращение финансирования Венгрии или большие ограничения.

"То, что Орбан начал поднимать ставки, говорит о том, что по нему ударило. Он будет поднимать и шантажировать развалом Союза, то есть будет говорить, мол, не их исключили из Евросоюза, а это они разваливают ЕС", – пояснил Давыдюк.

Каким Орбана видят россия и Китай

Российский президент считает премьера Венгрии своим завербованным шпионом. Виктор Орбан думает, что он на одном уровне с руководителями Китая и России.

Он не игрок этой большой лиги между Китаем и Россией. На него смотрят как на политического лузера, у которого можно легко купить голоса,

– отметил Давыдюк.

"На него смотрят, как на такого очень марионеточного и дешевого политика. Это он там раздувает, что является крупным автократом и диктатором", – объяснил политолог.

Полный стрим с Николаем Давыдюком: смотрите видео

Орбан нашел виновных в энергетическом кризисе

Венгерский премьер заявил, что энергетический кризис в Европе вызвали вроде бы санкции и совсем забыл вспомнить о том, как россия манипулирует рынком. Орбан начал пугать, что зимой может остановиться до 40% европейской промышленности.

Переговоры между европейскими лидерами о продлении санкционного пакета еще на полгода ожидаются осенью, и, по словам премьер-министра, необходимо приложить усилия, чтобы не допустить продления санкций.

При этом Орбан признался, что среди лидеров государств-членов ЕС с этой позицией он такой один и выразил надежду, что после выборов в Италии сформируется правительство, которое поддержит позицию Венгрии.