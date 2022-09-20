Тільки протягом минулої доби ЗСУ знищили ще 160 загарбників. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.
Зверніть увагу Не тільки Су-25: Повітряні сили збили за добу 7 ворожих об'єктів
Яких втрат зазнали росіяни у техніці
- танків – 2 216 (+4) одиниць,
- бойових броньованих машин – 4 724 (+4) одиниць,
- артилерійських систем – 1 323 (+10) одиниць,
- РСЗВ – 318 (+6) одиниць,
- засоби ППО – 168 (+0) одиниць,
- літаків – 252 (+1) одиниці,
- гелікоптерів – 217 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 925 (+5) одиниць,
- крилаті ракети – 239 (+1) одиниць,
- кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 587 (+6)одиниць,
- спеціальна техніка / special equipment – 125 (+0) одиниць.
Втрати ворога станом на 20 вересня / фото Генштаб ЗСУ
Окупанти зазнають великих втрат в Україні: останні новини
Авіація Сил оборони уразила 11 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога, одну позицію зенітного ракетного комплексу та один склад боєприпасів.
Також наші підрозділи протиповітряної оборони, на різних напрямках знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника.
Крім того, у районі Новоайдара зафіксували успішне влучання по російських бійцях. А у Сватовому наші військові завдали удару по місцю скупчення живої сили росіян.
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