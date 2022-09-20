Тільки протягом минулої доби ЗСУ знищили ще 160 загарбників. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Зверніть увагу Не тільки Су-25: Повітряні сили збили за добу 7 ворожих об'єктів

Яких втрат зазнали росіяни у техніці

танків – 2 216 (+4) одиниць,

бойових броньованих машин – 4 724 (+4) одиниць,

артилерійських систем – 1 323 (+10) одиниць,

РСЗВ – 318 (+6) одиниць,

засоби ППО – 168 (+0) одиниць,

літаків – 252 (+1) одиниці,

гелікоптерів – 217 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 925 (+5) одиниць,

крилаті ракети – 239 (+1) одиниць,

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 587 (+6)одиниць,

спеціальна техніка / special equipment – 125 (+0) одиниць.



Втрати ворога станом на 20 вересня / фото Генштаб ЗСУ

Окупанти зазнають великих втрат в Україні: останні новини

Авіація Сил оборони уразила 11 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога, одну позицію зенітного ракетного комплексу та один склад боєприпасів.

Також наші підрозділи протиповітряної оборони, на різних напрямках знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника.

Крім того, у районі Новоайдара зафіксували успішне влучання по російських бійцях. А у Сватовому наші військові завдали удару по місцю скупчення живої сили росіян.

Варто переглянути – ЗСУ однією ракетою знищили понад 200 окупантів: дивіться відео