Генеральний штаб Збройних сил України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті на усіх напрямках.

Увага Росіяни збирали своїх командирів із Запорізького напрямку: яке завдання ставлять

Зазначають, що ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, а на окремих напрямках проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.

Загроза ракетних обстрілів

За добу росіяни завдали 4 ракетні та 9 авіаційних ударів, здійснив понад 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України.

Постраждала інфраструктура понад 24 населених пунктів. Зокрема, це Сіверськ, Краматорськ, Серебрянка, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Степове, Запоріжжя, Миколаїв, Олександрівка, Ольгівське, Сухий Ставок, Миролюбівка та Петрівка.

На інших напрямках противник завдає вогневого впливу з танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Миколаївка Чернігівської області;

напрямку – в районі населеного пункту Миколаївка Чернігівської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Івашки, Гоптівка, Гур’їв, Козачок, Козача Лопань, Кудіївка, Кам’янка, Стрілеча, Глибоке, Куп’янськ та Голубівка;

напрямку – в районах населених пунктів Івашки, Гоптівка, Гур’їв, Козачок, Козача Лопань, Кудіївка, Кам’янка, Стрілеча, Глибоке, Куп’янськ та Голубівка; на Краматорському напрямку – Святогірськ, Райгородок, Серебрянка, Білогорівка, Соснове, Миколаївка, Богородичне, Пришиб та Григорівка;

напрямку – Святогірськ, Райгородок, Серебрянка, Білогорівка, Соснове, Миколаївка, Богородичне, Пришиб та Григорівка; на Бахмутському напрямку – Сіверськ, Верхньокам’янське, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Виїмка, Миколаївка Друга, Нью-Йорк, Олександропіль, Юр’ївка, Розівка, Зайцеве та Яковлівка;

напрямку – Сіверськ, Верхньокам’янське, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Виїмка, Миколаївка Друга, Нью-Йорк, Олександропіль, Юр’ївка, Розівка, Зайцеве та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Авдіївка, Семенівка, Опитне, Карлівка та Первомайське;

напрямку – Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Авдіївка, Семенівка, Опитне, Карлівка та Первомайське; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Вугледар, Велика Новосілка, Білогірʼя, Новоандріївка, Малі Щербаки, Пречистівка, Новомайорське, Мирне, Дорожнянка, Нове, Вільне Поле, Степове, Мала Токмачка, Новояковлівка, Червоне, Залізничне, Малинівка, Павлівка, Гуляйпільське, Гуляйполе, Новопіль та Времівка;

та Запорізькому напрямках – Вугледар, Велика Новосілка, Білогірʼя, Новоандріївка, Малі Щербаки, Пречистівка, Новомайорське, Мирне, Дорожнянка, Нове, Вільне Поле, Степове, Мала Токмачка, Новояковлівка, Червоне, Залізничне, Малинівка, Павлівка, Гуляйпільське, Гуляйполе, Новопіль та Времівка; на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого ураження зазнали понад 30 населених пунктів. Серед них Снігурівка, Широке, Благодатівка, Нововознесенське, Сухий Ставок, Миролюбівка та Ольгине.

У Генштабі також повідомили, що за добу ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Курдюмівка та Зайцеве.

Знищені склади та опорні пункти окупантів

Водночас авіація Сил оборони уразила 11 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, одну позицію зенітного ракетного комплексу та один склад боєприпасів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони, на різних напрямках знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника.

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 5 опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 3 складах боєприпасів окупантів. Загальні втрати ворога уточнюються.

У Запорізькій області українськими військовими було знищено 10 артилерійських систем, 5 одиниць військової техніки та особовий склад противника. Понад 100 військовослужбовців отримали поранення.

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