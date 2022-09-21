Попередньо у росії анонсували акцію протесту проти мобілізації, яку оголосив путін. Так, активісти руху "Весна" закликали росіян виходити на протести у всіх містах країни.

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Зі щитами та кийками: в росії готуються стримувати протести

РросЗМІ пишуть, що співробітників спецполку уже викликають по тривозі через можливий антивоєнний мітинг. Спецпризначенцям наказали прибути уже зі щитами та кийками.

Поліцейських, у тому числі 1-ї та 2-ї спецполки, за тривогою збирають о 14 годині. Усі співробітники повинні бути в касках, зі щитами та кийками,

– йдеться у повідомленні.

Росіяни збунтували проти мобілізації

Старт акції запланований сьогодні, 21 вересня, о 19:00 за місцевим часом. Рух "Весна" наголосив, що мобілізація в росії означає, що тисячі чоловіків будуть кинуті "до м'ясорубки війни".

"Щойно владімір путін оголосив "часткову" мобілізацію в росії. Це означає, що тисячі російських чоловіків – наших батьків, братів та чоловіків – будуть кинуті до м'ясорубки війни. За що вони помиратимуть? За що матері та діти проливатимуть сльози? За палац путіна?",

– йдеться у повідомленні.

Коротко про оголошену часткову мобілізацію

21 вересня міністр оборони росії сєргєй шойгу оголосив про часткову мобілізацію у росії. Після цього президент росії владімір путін у зверненні повідомив, що підписав відповідний указ.

У росії планують призвати 300 тисяч резервістів. У першій хвилі, мобілізовуватимуть призовників до 35 років. Цікаво, що в росії планують мобілізувати жінок, які мають військову освіту, або досвід військової служби.

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