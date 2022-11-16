Финансирование от Запада
Напомним, политики ЕС и США публично сообщили о том, что Украина будет получать 1,5 миллиарда в месяц.
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Однако, в интервью 24 каналу Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подчеркнул, что у Украины пока нет 100% гарантий или обязательств, на которые мы можем рассчитывать.
Определенные политические изменения, изменение конъюнктуры или экономической ситуации могут повлиять на выделение нам средств. Поэтому мы не должны находиться в иллюзиях, что у нас все хорошо и половина бюджета в 38 миллиардов уже обеспечена. Это не так. Но мы сделаем все, чтобы это было так,
– добавил собеседник.
Военные цели Украина вынуждена финансировать за счет собственных доходов
Об этом рассказал Гетманцев и подчеркнул, что выделенные средства идут на социалку и другие программы.
Партнеры не могут финансировать войну, поэтому те деньги, которые мы получаем от партнеров, идут на социалку и на другие программы, предусмотренные в бюджете, на обслуживание долга. Но они не уходят на войну. Войну мы финансируем исключительно путём собственных доходов.
Партнеры предоставляют Украине собственное оружие или закупают его и передают. Но это не вопрос публичных финансов.
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Сколько потеряла Украина с начала полномасштабного вторжения
Ориентировочные потери валового внутреннего продукта Украины от войны составят 33-35% в 2022 году. Такие цифры назвал Министр финансов Украины Сергей Марченко.
- Если до полномасштабной войны валовая добавленная стоимость формировалась преимущественно в восточной и центральной частях Украины, то сейчас фокус сместился в западные области и Киев. Бизнес осуществляет релокацию в поисках более безопасных местоположений.
- Дефицит бюджета в следующем году, по мнению Марченко, не будет самым высоким. Он считает, что самым высоким дефицитом будет дефицит 2022 года. Ведь этот год гораздо сложнее.
- Напомним, Украина нуждается для покрытия дефицита бюджета в 2023 году 38 миллиардов долларов.