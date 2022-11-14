Ориентировочные потери валового внутреннего продукта Украины от войны составят 33-35% в 2022 году. Такие цифры назвал министр финансов Украины Сергей Марченко, передает 24 канал.

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Уровень деловой активности после полномасштабного вторжения сместился. Если до полномасштабной войны валовая добавленная стоимость формировалась преимущественно в восточной и центральной части Украины, то сейчас фокус сместился на западные области и Киев. Бизнес проводит релокацию в поисках более безопасных мест.

Деоккупированные территории нуждаются в поддержке государства для восстановления жизнедеятельности и деловой активности. Для этого, по словам Марченко, государство выделило 24 миллиарда гривен.

Сколько украинцев осталось без работы

Война оказала колоссальное влияние на занятость населения по всей стране. По данным последних опросов, около 40% украинцев потеряли работу после вторжения, тогда как половина трудоустроенных столкнулась с сокращением заработной платы.

Так что, конечно, люди, то есть некоторые из них, потеряли свой доход, и многие потеряли покупательную способность из-за инфляции. Многие были вынуждены сменить место жительства,

– отметила экономистка аналитической платформы "Вокс Украина" Илона Сологуб

По словам эксперта, основные экономические задачи, стоящие перед украинским правительством, это сохранение макроэкономической стабильности и сбор налогов для продолжения оплаты самых необходимых услуг.

Как прогнозирует Нацбанк, в дальнейшем безработица будет постепенно снижаться, однако будет оставаться выше своего естественного уровня из-за долгосрочных последствий войны. В следующем году ожидается возвращение экономики к росту, а инфляционной динамики – к понижению.

Риски остановки предприятий

С декабря могут увеличить тарифы на передачу и распределение электроэнергии. Тариф на передачу может вырасти на 9% по сравнению с действующим – с 345,64 гривны до 377,18 гривны за мегаватт-час.

Из-за поднятия цены некоторые украинские предприятия могут остановить производство: