Деньги от Еврокомиссии

Министр финансов Сергей Марченко рассказал во время пресс-брифинга Укринформ "Бюджет-2023. Основные показатели", что Украина получила кредит от Еврокомиссии в размере 18 миллиардов евро, передает 24 канал.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины Европейская комиссия вводит нам кредит макрофинансовой помощи. 18 миллиардов евро – это будет кредитная поддержка. Она долгосрочна. Характер поддержки – 15 – 20 лет, процентная ставка достаточно невелика, учитывая стоимость заимствования на рынке капиталов. Поэтому в принципе это тоже нас устраивает, но обычно приоритет отдаем грантовой помощи.

Также министр добавил, что для Минфина приоритет – грантовые средства и правительство работает над их получением. Марченко напомнил, что Украина получает гранты от правительства США в этом году и получила от Германии.

Дефицит бюджета

По мнению главы Минфина, дефицит бюджета в следующем году не самый высокий. Он считает, что самым высоким дефицитом будет дефицит 2022 года. Ведь этот год гораздо сложнее. Вместе с тем Марченко надеется, что следующий год будет лучше.

Основные средства мы обеспечиваем через наши внешние каналы – Европейская комиссия. Также мы сейчас начинаем диалог с нашими партнерами по МВФ и надеемся, что будет у нас программа. И также наш основной партнер – это США, которые также нас, надеюсь, не оставят одних с этими проблемами и помогут нам профинансировать бюджет.

– рассказал министр.

Ритмичность поступлений в бюджет

Марченко отметил, что ритмичность поступлений в бюджет – самая сложная проблематика, которую правительство пытается решить. Поскольку Украина получает средства не в запланированные сроки с опозданием, а взятые обязательства не всегда выполняются. Вместе с тем он подчеркнул, что Украина находит возможность финансировать расходы.

Министр выразил надежду, что в следующем году правительство получит определенную прогнозируемость во внешней помощи.

И особенно это важно учитывая, что первый квартал достаточно сложный. Это месяц в котором минимальные дополнительные поступления, но расходные поступления остаются достаточно высокими.

– рассказал Марченко.

Прогнозы на экономические показатели 2023 года / Инфографика 24 канала