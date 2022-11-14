Гроші від Єврокомісії

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів під час пресбрифінгу Укрінформ "Бюджет-2023. Основні показники", що Україна отримала кредит від Єврокомісії у розмірі 18 мільярдів євро, передає 24 канал.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України Європейська комісія впроваджує нам кредит макрофінансової допомоги. 18 мільярдів євро – це буде кредитна підтримка. Вона довгострокова. Характер підтримки – 15 – 20 років, відсоткова ставка досить невелика, враховуючи вартість запозичення на ринку капіталів. Тому в принципі це також нас влаштовує, але звичайно пріоритет віддаємо грантовій допомозі.

Також міністр додав, що для Мінфіну пріоритет – грантові кошти й уряд працює над їх отриманням. Марченко нагадав, що Україна отримує грантові кошти від уряду США у цьому році та отримала від Німеччини.

Дефіцит бюджету

На думку очільника Мінфіну, дефіцит бюджету у наступному році не є найвищим. Він гадає, що найвищим дефіцитом буде дефіцит 2022 року. Адже цей рік значно складніший. Разом з тим Марченко сподівається, що наступний рік буде кращим.

Основні кошти ми забезпечуємо через наші зовнішні канали – це Європейська комісія. Також ми зараз розпочинаємо діалог з нашими партнерами з МВФ і сподіваємось, що буде у нас програма. І також основний наш партнер – це США, які також нас, сподіваюсь, не залишать одних з цими проблемами й допоможуть нам профінансувати бюджет,

– розповів міністр.

Ритмічність надходжень до бюджету

Марченко зауважив, що ритмічність надходжень до бюджету – найскладніша проблематика, яку уряд намагається вирішити. Оскільки України отримує кошти не в заплановані терміни, з запізненням, а взяті зобов'язання не завжди виконуються. Разом з тим він наголосив, що Україна знаходить можливість фінансувати видатки.

Міністр висловив сподівання, що наступного року уряд отримає певну прогнозованість в зовнішній допомозі.

І особливо це важливо з огляду на те, що перший квартал є досить складним. Це місяць в якому мінімальні додаткові надходження, але видаткові надходження залишаються досить високими,

– розповів Марченко.

Прогнози на економічні показники 2023 року / Інфографіка 24 каналу