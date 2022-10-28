Сколько Украине нужно для покрытия дефицита

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина нуждается для покрытия дефицита бюджета в 2023 году в 38 миллиардов долларов.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС работает над тем, чтобы предоставлять Украине 1,5 миллиарда евро ежемесячно. Мы искренне благодарны за такую позицию,

– говорит Шмигаль.

Остальные средства, это более 20 миллиардов долларов, Украина планирует получить от США и МВФ. По этим направлениям тоже есть значительный прогресс.

Кстати, во время встречи премьер-министра с главой Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой было договорено о скорейшем прохождении всех подготовительных этапов, чтобы перейти к новой полномасштабной программе сотрудничества с Фондом не позднее I квартала 2023 года.

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Необходимая помощь в 2023 году

Владимир Зеленский сообщил, что Украине срочно требуется 17 миллиардов долларов на восстановление больниц, школ, транспортной и энергетической инфраструктуры в рамках плана первоочередного восстановления.

Уже в следующем месяце ЕС выделит очередной транш макрофинансовой помощи. Этот перерасчет является частью пакета в 9 миллиардов евро, которую решили предоставить Украине в июне.

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этого Bybit отменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.