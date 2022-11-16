Фінансування від Заходу

Нагадуємо, політики ЄС та США публічно повідомили про те, що Україна отримуватиме 1,5 мільярда на місяць.

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Проте, в інтерв'ю 24 каналу Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, підкреслив, що Україна поки не має 100% гарантій чи зобов’язань, на які ми можемо розраховувати.

Певні політичні зміни, зміна кон'юктури чи економічної ситуації можуть вплинути на виділення нам коштів. Тому ми не повинні перебувати в ілюзіях, що в нас все добре і половина бюджету в 38 мільярдів – вже забезпечена. Це не так. Але ми зробимо все, щоб це було так,

– додав співрозмовник.

Військові цілі Україна вимушена фінансувати коштом власних доходів

Про це розповів Гетманцев й наголосив, що виділені кошти йдуть на на соціалку та на інші програми.

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Партнери не можуть фінансувати війну, тому ті гроші, які ми отримуємо від партнерів, вони йдуть на соціалку та на інші програми, які передбачені в бюджеті, на обслуговування боргу. Але вони не йдуть на війну. Війну ми фінансуємо виключно шляхом власних доходів.

Партнери надають Україні власну зброю або закуповують її та передають. Але це не питання публічних фінансів.

Це не ті гроші, які надходять до бюджету і які мають цільове призначення для забезпечення макрофінансової стабільності. Тобто, ті кошти, які Україна отримує у бюджет, йдуть виключно на невійськові видатки

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Скільки втратила Україна від початку повномасштабного вторгнення

Орієнтовні втрати валового внутрішнього продукту України від війни складуть 33 – 35% у 2022 році. Такі цифри назвав міністр фінансів України Сергій Марченко.