Який дефіцит французького бюджету

За словами нового міністра економіки Франції Еріка Ломбарда, дефіцит французького бюджету у 2024 році становив близько 6,1% ВВП, передає 24 Канал з посиланням на Le Figaro.

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Відомо, що на 2025 рік теперішній уряд Франції планує знизити дефіцит до рівня між 5% і 5,5% ВВП. Цікаво, що попередній уряд Мішеля Барньє орієнтувався на дефіцит нижче 5%.

Зверніть увагу! Новий французький уряд Франсуа Байру планує у новому році скоротити бюджетні видатки на 50 мільярдів євро у 2025 році. Це менше, ніж 60 мільярдів, які планував уряд Барньє.

Чи зростуть податки

Наразі нових податків, крім тих, які було анонсовано, не передбачається. Водночас економія буде досягнута в основному через скорочення витрат.

За основу бюджету на 2025 рік планують використовувати той, що залишився після відставки уряду Барньє.

Річ у тім, що новий уряд Байру розраховує на ухвалення бюджету до середини лютого, у той час, як підготовка нового документа вимагала б довгі юридичні процедури.

Відомо, що на випадок, якщо буде використовуватися старий бюджет, то можна вносити деякі правки у нього, але нові статті додавати – ні.

Важливо! Зараз у Франції діє тимчасовий бюджет, який автоматично перенесено з 2024 на 2025 рік.