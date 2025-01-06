Какой дефицит французского бюджета

По словам нового министра экономики Франции Эрика Ломбарда, дефицит французского бюджета в 2024 году составил около 6,1% ВВП, передает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

Читайте также Цены на газ в Европе выросли: все из-за прекращения транзита через Украину

Известно, что на 2025 год нынешнее правительство Франции планирует снизить дефицит до уровня между 5% и 5,5% ВВП. Интересно, что предыдущее правительство Мишеля Барнье ориентировалось на дефицит ниже 5%.

Обратите внимание! Новое французское правительство Франсуа Байру планирует в новом году сократить бюджетные расходы на 50 миллиардов евро в 2025 году. Это меньше, чем 60 миллиардов, которые планировало правительство Барнье.

Вырастут ли налоги

Сейчас новых налогов, кроме тех, которые были анонсированы, не предвидится. В то же время экономия будет достигнута в основном за счет сокращения расходов.

За основу бюджета на 2025 год планируют использовать тот, что остался после отставки правительства Барнье.

Дело в том, что новое правительство Байру рассчитывает на принятие бюджета до середины февраля, в то время, как подготовка нового документа требовала бы долгие юридические процедуры.

Известно, что на случай, если будет использоваться старый бюджет, то можно вносить некоторые правки в него, но новые статьи добавлять – нет.

Важно! Сейчас во Франции действует временный бюджет, который автоматически перенесен с 2024 на 2025 год.