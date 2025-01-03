Как подорожал газ в Европе после 1 января

По состоянию на 3 января фьючерсы на газ торговались около 50 евро за мегаватт-час. А по итогам недели ожидается рост примерно на 5%, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Это станет третьим подряд недельным повышением, даже несмотря на низкую активность торгов из-за новогодних праздников,

Сейчас подземные хранилища в Европе заполнены примерно на 72% по сравнению с 86% на это же время в прошлом году. Поэтому похолодание могут способствовать дальнейшему сокращению запасов.

Обратите внимание! Сейчас риск дефицита запасов является небольшим. Однако текущая ситуация с запасами сделает задачу накопления газа к следующему отопительному сезону сложнее.

Будет ли дорожать газ в дальнейшем

Европа сейчас становится более уязвимой к рыночной волатильности. Все потому, что континент больше зависит от глобального рынка сжиженного природного газа (СПГ) после прекращения поставок российского газа.

Кроме того, ценовые колебания также совпадают со сбоем в работе норвежского завода СПГ Hammerfest, который приостановил операции до 9 января из-за поломки компрессора.

Фьючерсы на газ на ближайший месяц в Нидерландах, которые являются европейским эталоном, оставались стабильными на уровне 50,20 евро за мегаватт-час по состоянию на утро в Амстердаме.

Заметьте! Есть ожидания, что в долгосрочной перспективе цены на газ снизятся из-за того, что на рынок выйдут дополнительные поставки.