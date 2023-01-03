Однак на зустрічі наші представники також можуть пояснити, що Україні необхідне далекобійне озброєння для пришвидшення звершення війни. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман.

Важливо Коли Україна отримає від Заходу серйозне озброєння: політолог озвучив передумову

Що може спонукати Захід надати нам далекобійну зброю

Так, коли ЗСУ використовували саме українську, а не наших партнерів, високоточну та далекобійну зброю для знищення ворожих об'єктів на великій відстані, то довели, що "маючи можливість атакувати Москву – ми не атакували цивільні об'єкти".

А це було однією з причин, чому західні партнери не надавали Україні далекобійну зброю. Можливо зараз це спонукає союзників нашої держави ухвалити інше рішення.

Нам це (далекобійна зброя – 24 канал) вкрай необхідно, адже якщо ми нищитимемо лише те, що розташоване біля кордонів або всередині нашої країни на окупованих територіях, то ця війна триватиме дуже довго,

– зауважив військовий аналітик.

Гетьман пояснив, що спонукатиме партнерів надати нам далекобійну зброю: дивіться відео

Чому ЗСУ необхідне далекобійне озброєння

За словами військового аналітика, якщо ЗСУ вдасться відсунути логістичні бази та центри управління російських окупантів на 300 – 500 кілометрів, то з такої відстані росіяни не зможуть керувати боєм. У такому разі ворожі частини, що залишаться на окупованих територіях України перебуватимуть без керування та постачання.

Отже, у них буде лише два варіанти: тікати або здаватися. Якщо ж вони цього не зроблять, то українські захисники їх просто знищать.

Читайте також Чи зменшиться підтримка України після року війни

Гетьман зауважив, що далекобійну зброю вважають озброєнням для нападу. Тож завдання представників України на зустрічі у форматі "Рамштайн" пояснити нашим партнерам, що нам вона необхідна для захисту. Так, ЗСУ мають знищувати ті центри, з яких по Україні завдають ударів, а не лише перехоплювати ракети над нашою територією.

"Так війна триватиме дуже довго, а далекобійна зброя може дуже пришвидшити її завершення", – підсумував військовий аналітик.

Головне завдання "Рамштайну-8"

Директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай зазначив, що від нового "Рамштайну" варто очікувати важливих рішень. На його думку, у другій половині січня будуть позитивні та гарні новини.

Так, на зустрічі мають ухвалити рішення щодо забезпечення української армії, оскільки відновлення ресурсів, які витрачає Україна, дуже гостро стоїть на порядку денному. Однак ЗСУ мають й інші важливі потреби.

"Рамштайн" – це не тільки про нові види озброєння, поповнення дефіцитів або ж отримання того, чого не вистачає – від ППО до артилерії. Це також дуже серйозна розмова про те, як зробити забезпечення і підтримку української армії стабільною,

– наголосив Солонтай.