Такий заклик озвучив колишній очільник МЗС Литви Лінас Антанас Лінкявічюс. На його думку, все вирішується на полі бою.
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Який заклик озвучили в Литві
Лінас Лінкявічюс зауважив, що Литва – не є супердержавою, від допомоги якої буде якийсь перелом подій. Проте пригадав, що країна однією з перших почала допомагати Україні після 24 лютого 2022 року.
"Та головне, ми бачимо своє завдання, напевне, згуртувати цю коаліцію політичної підтримки… Адже така ж коаліція "Рамштайну" потрібна у плані реконструкції, економічної та фінансової допомоги", – заявив Лінкявічюс.
Окрім того, він пояснив, що звільнення території України було б закінченням війни. І шлях до цього лежить через військову допомогу, адже все вирішується на полі бою.
До речі, тут є великі резерви, оскільки ми теж одні з тих, хто постійно каже, що не треба обмежувати себе в цій допомозі,
– заявив експосадовець.
На його думку, Литва та держави-союзники не повинні обмежувати військову допомогу для України, яка звільняє свої землі від російських окупантів, та потребує:
- танків;
- літаків;
- далекобійної артилерії.
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Коротко про допомогу від Литви
- 24 грудня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що уряд ухвалив рішення про надання нашій державі військової допомоги на 40 мільйонів євро наступного 2023 року.
- За словами Анушаускаса, українці, починаючи від передачі Stinger і закінчуючи іншою підтримкою, сприймають підтримку Литви як "виняткову, як психологічну, моральну і сильну підтримку України".
- Окрім того, на початку грудня Литва передала Україні ще 2 полагоджені гаубиці PzH2000 – це самохідні артилерійські установки, які були пошкоджені на війні в Україні. Також країна надала боєприпаси.