Такий заклик озвучив колишній очільник МЗС Литви Лінас Антанас Лінкявічюс. На його думку, все вирішується на полі бою.

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Який заклик озвучили в Литві

Лінас Лінкявічюс зауважив, що Литва – не є супердержавою, від допомоги якої буде якийсь перелом подій. Проте пригадав, що країна однією з перших почала допомагати Україні після 24 лютого 2022 року.

"Та головне, ми бачимо своє завдання, напевне, згуртувати цю коаліцію політичної підтримки… Адже така ж коаліція "Рамштайну" потрібна у плані реконструкції, економічної та фінансової допомоги", – заявив Лінкявічюс.

Окрім того, він пояснив, що звільнення території України було б закінченням війни. І шлях до цього лежить через військову допомогу, адже все вирішується на полі бою.

До речі, тут є великі резерви, оскільки ми теж одні з тих, хто постійно каже, що не треба обмежувати себе в цій допомозі,

– заявив експосадовець.

На його думку, Литва та держави-союзники не повинні обмежувати військову допомогу для України, яка звільняє свої землі від російських окупантів, та потребує:

танків;

літаків;

далекобійної артилерії.

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