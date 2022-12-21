Про це повідомив латвійський президент Егілс Левітс. Він опублікував відповідні фото.
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Президенти Латвії, Литви та Естонії виготовляли окопні свічки для ЗСУ
Українці воюватимуть в окопах і на Різдво. Те, що ми сьогодні символічно виливаємо окопні свічки, є моральною підтримкою українців і підтвердженням того, що ми продовжуємо і будемо підтримувати Україну до її перемоги,
– зазначив Левітс.
Він показав, як разом з лідерами Литви та Естонії виготовляв свічки для українських військових.
Як президенти виготовляли свічки / фото Егілс Левітс
Допомога ЗСУ
- 9-річна дівчинка з Прилук відрізала пів метра своєї розкішної коси, щоб купити тактичну каску для військових, які боронять Батьківщину під Бахмутом.
- 8-річний чернігівець за 25 днів співом зібрав 260 тисяч гривень на авто для ЗСУ. Він вже передав машину для розвідки оперативного командування "Північ".