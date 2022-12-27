Такой призыв озвучил бывший глава МИД Литвы Линас Антанас Линкявичюс. По его мнению, все решается на поле боя.

Читайте также "Мы с тобой, Украина": как мировые лидеры в рождественских поздравлениях вспоминали о нас

Какой призыв озвучили в Литве

Линас Линкявичюс отметил, что Литва – не супердержава, от помощи которой будет какой-то перелом событий. Однако напомнил, что страна одной из первых начала помогать Украине после 24 февраля 2022 года.

"Да главное, мы видим свою задачу, наверное, сплотить эту коалицию политической поддержки… Ведь такая же коалиция "Рамштайна" нужна в плане реконструкции, экономической и финансовой помощи", – заявил Линкявичюс.

Кроме того, он объяснил, что освобождение территории Украины было бы окончанием войны. И путь к этому лежит через военную помощь, ведь все решается на поле боя.

Кстати, здесь есть большие резервы, поскольку мы тоже одни из тех, кто постоянно говорит, что не нужно ограничивать себя в этой помощи.

– заявил экс-чиновник.

По его мнению, Литва и государства-союзники не должны ограничивать военную помощь для Украины, которая освобождает свои земли от российских оккупантов и требует:

танков;

самолетов;

дальнобойной артиллерии.

Заметьте Президенты Латвии, Литвы и Эстонии изготовляли окопные свечи для ВСУ

Кратко о помощи от Литвы