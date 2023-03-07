Варто зауважити, що ці системи можуть захистити українське небо та суттєво посилити можливості української ППО. Адже техніка може збивати літаки, гелікоптери, крилаті ракети та безпілотники. Ба більше, остання версія комплексу Patriot PAC-3 може знищувати балістичні ракети.

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Що відомо про Patriot в Україні

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив 7 березня, що Україна вже отримала такі потрібні системи Patriot.

Я повинен особливо підкреслити, що завдяки докладеним Польщею зусиллям батареї Patriot або перші танки Leopard, серед іншого, вже досягли України,

– заявив польський міністр.

Посадовець зауважив, що з початку війни Польща надала Україні військову допомогу на суму 2,2 мільярда євро і продовжить надавати її надалі.

Як ППО Patriot допоможе захистити небо над Україною / Інфографіка 24 Каналу

Ба більше, Маріуш Блащак запевнив, що у 2,2 мільярда допомоги не входять витрати на навчання українських солдатів та останній пакет броньовиків, у який увійшли танки Leopard 2A4.

Але я хочу підкреслити, що тільки наші спільні дії – дії всього вільного світу – можуть схилити терези цього несправедливого конфлікту на правильний бік. Щодо питання авіації, то рішення щодо цього потрібно приймати на ширшому союзницькому рівні,

– заявив міністр оборони Польщі.

ЗСУ отримають Patriot та SAMP-T після квітня

Інформоване джерело "Інтерфакс-Україна" заявило, що Україна очікує на прибуття зенітно-ракетних комплексів Patriot та SAMP-T після квітня 2023 року.

Після квітня очікуємо на Patriot і SAMP-T,

– заявило джерело.