Інформацію про кількість ракет зазначила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен у листі до Палати представників. Ознайомитися з повним текстом можна за цим посиланням.
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Що відомо про надання Patriot Україні
Враховуючи велику потребу України, було вирішено поставити дві пускові установки та певну кількість ракет,
– мовиться у листі.
Також відомо, що орієнтовно 200 військових Збройних Сил України навчатимуть користуватися зенітно-ракетним комплексом Patriot.
Зокрема, вчитимуть їх 65 нідерландських військовослужбовців.
Навіщо Україні ЗРК Patriot / Інфографіка 24 Каналу
Нідерланди можуть надати Україні винищувачі F-16
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра 20 січня заявив, що Кабмін розгляне можливість постачання винищувачів F-16. Проте це трапиться за умови, якщо надійде прохання від Києва.
Вопке Гукстра запевнив, що запит розглянуть неупереджено, адже "табу немає". Проте є побоювання, що Росія розпочне ще один великий наступ найближчі місяці.
Допомога від Нідерландів: коротко
- Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що Амстердам готовий оплатити танки Leopard, які будуть відправлені в Україну в рамках коаліції європейських союзників і союзників по НАТО.
- Вона зауважила, що всі чекають, щоб почути позицію Німеччини. Однак вона прихильниця того, щоб спробувати знайти рішення та відправити танки Києву.
- Перед цим 17 січня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про те, що Нідерланди нададуть Україні ППО Patriot. Проте кількість систем протиповітряної оборони не назвав.