Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, и Patriot, и NASAMS в первую очередь разрабатывались для сбивания аэродинамических целей – самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников.

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Есть вопросы насчет уничтожения баллистических ракет вроде российских "Искандеров". Украинская ПВО практически не имеет возможности сбивать такие воздушные цели. Однако последняя версия комплекса Patriot PAC-3 может уничтожать баллистические ракеты.

Наши комплексы С-300 имеют небольшие возможности для сбивания баллистических ракет. Их не разрабатывали для таких задач. Поэтому важно, чтобы личный состав как можно быстрее освоил комплекс Patriot PAC-3,

– подчеркнул Романенко.

Тем не менее международным партнерам нужно постоянно напоминать, что лучше уничтожать такие ракеты на месте запуска. Поэтому Украине нужно дальнобойное ПВО или, к примеру, ракету ATACMS на 300 километров.

Чтобы бить "Искандеры", можно уничтожать пусковые установки. Против "Калибров" – топить вражеские корабли, ракетные катера и подводные лодки. Против Х-101, Х-555 – уничтожать стратегические бомбардировщики, как это было на аэродроме Энгельс.

ПВО – всего лишь "щит", а нужен также "меч"

Как отметил Романенко, процесс изготовления западных ЗРК достаточно медленный. В разных случаях это может занять месяцы и годы. Всех батарей, которые передает Запад, недостаточно, чтобы плотно перекрыть всю территорию Украины. Поэтому нужно задуматься над производством собственных ЗРК.

Батареи, которые нам передадут, – это небольшая часть того, что нам нужно. Этого недостаточно, чтобы прикрыть хотя бы основные объекты критической инфраструктуры, военные объекты. Для всего остального нужно очень много работать, прежде всего нашему военно-промышленному комплексу, чтобы делать свое,

– считает Романенко.

Даже если бы Украина получила огромное количество средств ПВО, это не гарантировало бы защиту украинского неба. Они уменьшают вероятность поражения, но все равно не дают 100% гарантии ущерба. Ведь средства нападения часто превосходят возможности защиты.

Поэтому Украине важно не забывать, что ПВО – это "щит". А Украине также нужен "меч" – собственные ракетные комплексы как "Сапсан", "Гром 2" и т.д. Это, уверяет военный эксперт, нужно также развивать.

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Могут ли западные ЗРК сбивать ракеты типа Х-22, попавшей в здание в Днепре

Есть определенные вопросы как к SAMP-T, которые Украина может получить от Франции и Италии, и до самих Patriot. Нельзя точно гарантировать, что эти комплексы собьют гиперзвуковые и баллистические ракеты.

По словам Романенко, SAMP-T представляют как ЗРК, который может уничтожать баллистические ракеты. Относительно высокой эффективности есть вопросы, ведь противоракетные средства этого комплекса созданы на базе ракеты "воздух – воздух". Там и скорость небольшая, и сама ракета не такая мощна.

В любом случае эффективность разных западных ЗРК можно будет проверить непосредственно в боевых действиях. Все надеемся, что они смогут эффективно сбивать вражеские ракеты.

Ничто не может быть лучшим критерием эффективности ЗРК как боевые действия. Время все покажет

– подчеркнул Романенко.

Когда системы Patriot уже будут в Украине