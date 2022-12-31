Постоянные замены, безусловно, негативно влияют на подготовку, организацию и ведение боевых действий. Мы видим это как на Востоке, так и на Юге. Об этом 24 канала сказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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"С момента проведения Херсонской наступательной операции мы перехватили стратегическую инициативу и удерживаем ее. Это очень важно", – подчеркнул он.

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Ничего не получается

Как отмечает Романенко, замена на генерала, который участвовал в проведении провального блицкрига, ситуацию не улучшило. Надо что-то делать и искать какие-нибудь эффективные ходы.

Большое влияние на ситуацию оказывают, в частности, действия "башни Кремля" и путинского окружения. Речь идет о команде во главе с уголовником Евгением Пригожиным, куда входят генерал Сергей Суровикин, возглавляющий командование российскими войсками на территории Украины, и глава Чечни Рамзан Кадыров. Она борется с представителями ФСБ и минобороны в лице Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.

Есть вопросы по существу. Понятно, что нужно улучшать, но это не удается. Есть очень серьезное политическое влияние на подготовку, организацию и ведение боевых действий. Когда оно усугубляет ситуацию, которая объективно складывается, будут соответствующие результаты,

– утверждает генерал-лейтенант.

Конечно, для нас такое развитие событий наилучшее. "Пусть они там колотятся, это на руку нам. Сейчас мы проводим стратегическую операцию, итогом которой должен стать перевод противника в оборону", – резюмировал Игорь Романенко.

Потери врага по состоянию на 30 декабря