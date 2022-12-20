Об этом на ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. По его словам, российская пропаганда немного изменила свои методички. Теперь они не критикуют военных за поражения, а наоборот пытаются продемонстрировать, что заботятся о них.
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Здесь особенно любопытно смотреть на поведение президентов. Если Владимир Зеленский смело едет на прифронтовые территории, то Владимир Путин до сих пор сидит в своем бункере и изредка выходит.
Российская пропаганда решила изменить свою парадигму. Теперь они хвалят, а не критикуют генералов за разные неудачи,
– отметил Жданов.
Действительно ли Шойгу был на линии фронта
Как отметил Жданов, очень сомнительно, что Шойгу действительно прилетал на линию фронта. В соответствующем видео можно увидеть, что генералы находятся в летней форме, а в войне с иллюминаторами видна зеленая трава, хотя сейчас уже зима.
Есть большие сомнения, что это вообще была территория Украины. Еще один показатель. Они якобы продемонстрировали линию фронта, но почему-то у передовых позиций вообще нет следов от работы украинской артиллерии.
– подчеркнул Жданов.
Жданов разнес фейковый визит Шойгу на фронт: смотрите видео
Этот визит Шойгу и недавняя встреча Путина с генералами свидетельствуют о том, что у режима все плохо с пиаром и рейтингом. Популярность войны среди российского населения постепенно спадает. Люди от этого устали.
Куда именно на самом деле ездил Шойгу
- 18 декабря российское минобороны сообщило, что Сергей Шойгу проинспектировал позиции оккупантов на временно оккупированной территории Украины. Он якобы пролетал над передовыми окопами.
- Впрочем, проекту GeoConfirmed удалось определить, где именно находился Шойгу на основе опубликованного видео. Он был в нескольких десятках километров от передовых позиций оккупантов.
- Так, Сергей Шойгу на опубликованном видео находился на севере Крыма – вблизи города Армянск.