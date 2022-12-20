Об этом на ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. По его словам, российская пропаганда немного изменила свои методички. Теперь они не критикуют военных за поражения, а наоборот пытаются продемонстрировать, что заботятся о них.

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Здесь особенно любопытно смотреть на поведение президентов. Если Владимир Зеленский смело едет на прифронтовые территории, то Владимир Путин до сих пор сидит в своем бункере и изредка выходит.

Российская пропаганда решила изменить свою парадигму. Теперь они хвалят, а не критикуют генералов за разные неудачи,

– отметил Жданов.

Действительно ли Шойгу был на линии фронта

Как отметил Жданов, очень сомнительно, что Шойгу действительно прилетал на линию фронта. В соответствующем видео можно увидеть, что генералы находятся в летней форме, а в войне с иллюминаторами видна зеленая трава, хотя сейчас уже зима.

Есть большие сомнения, что это вообще была территория Украины. Еще один показатель. Они якобы продемонстрировали линию фронта, но почему-то у передовых позиций вообще нет следов от работы украинской артиллерии.

– подчеркнул Жданов.

Жданов разнес фейковый визит Шойгу на фронт: смотрите видео

Этот визит Шойгу и недавняя встреча Путина с генералами свидетельствуют о том, что у режима все плохо с пиаром и рейтингом. Популярность войны среди российского населения постепенно спадает. Люди от этого устали.

Куда именно на самом деле ездил Шойгу