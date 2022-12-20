Про це на ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. За його словами, російська пропаганда дещо змінила свої методички. Тепер вони не критикують військових за поразки, а навпаки намагаються продемонструвати, що піклуються про них.
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Тут особливо цікаво дивитися на поведінку президентів. Якщо Володимир Зеленський сміливо їде на прифронтові території, то Владімір Путін досі сидить у своєму бункері і зрідка виходить.
Російська пропаганда вирішила змінити свою парадигму. Тепер вони хвалять, а не критикують генералів за різні невдачі,
– зазначив Жданов.
Чи справді Шойгу був на лінії фронту
Як наголосив Жданов, дуже сумнівно, що Шойгу дійсно прилітав на лінію фронту. У відповідному відео можна побачити, що генерали перебувають у літній формі, а у війні з ілюмінатора видно зелену траву, хоч зараз вже зима.
Є великі сумніви, що це взагалі була територія України. Ще один показник. Вони нібито продемонстрували лінію фронту, але чомусь біля передових позицій взагалі немає слідів від роботи української артилерії,
– наголосив Жданов.
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Цей візит Шойгу та нещодавня зустріч Путіна із генералами свідчать про те, що в режиму все досить погано із піаром та рейтингом. Популярність війни серед російського населення поступово спадає. Люди від цього втомилися.
Куди саме насправді їздив Шойгу
- 18 грудня російське міноборони повідомило, що Сєргєй Шойгу проінспектував позиції окупантів на тимчасово окупованій території України. Він нібито пролітав над передовими окопами.
- Утім, проєкту GeoConfirmed вдалося визначити, де саме перебував Шойгу на основі опублікованого відео. Він був за кілька десятків кілометрів від передових позицій окупантів.
- Так, Сєргєй Шойгу на опублікованому відео перебував на півночі Криму – поблизу міста Армянськ.