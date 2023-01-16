В ближайшие дни системы вооружения также передислоцируют из Германии в Польшу.
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Почему Германия дислоцирует Patriot в Польшу
В Польше ПВО Patriot будет охранять важную перевальную станцию для помощи Украине. Бундесвер уже исследовал территорию вокруг товарного склада в 30 километрах от польско-украинской границы, где грузят гуманитарную помощь и военную технику для Украины.
По плану ВВС должны разместить там три батареи "Патриот" и 600 солдат, которые будут защищать станцию от вероятных атак с воздуха.
Когда Украина получит от США и Германии ЗРК Patriot
- Одно из основных преимуществ Patriot – способность сбивать не только самолеты, крылатые ракеты, но и баллистические ракеты, которые почти невозможно перехватить. Ракета летит не над поверхностью земли, а поднимается по баллистической траектории вверх и оттуда почти вертикально на огромной скорости атакует цель.
- Известно, что наше государство точно получит две батареи ЗРК Patriot. Одну предоставят США, вторую – Германия.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что эти системы будут у нас уже к началу или середине весны.