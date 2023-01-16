В ближайшие дни системы вооружения также передислоцируют из Германии в Польшу.

К теме Пока их невозможно сбить: сколько Россия может иметь ракет, которыми били по дому в Днепре

Почему Германия дислоцирует Patriot в Польшу

В Польше ПВО Patriot будет охранять важную перевальную станцию для помощи Украине. Бундесвер уже исследовал территорию вокруг товарного склада в 30 километрах от польско-украинской границы, где грузят гуманитарную помощь и военную технику для Украины.

По плану ВВС должны разместить там три батареи "Патриот" и 600 солдат, которые будут защищать станцию от вероятных атак с воздуха.

Когда Украина получит от США и Германии ЗРК Patriot