Найближчими днями системи озброєння також передислокують з Німеччини до Польщі.

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Чому Німеччина дислокує Patriot до Польщі

У Польщі ППО Patriot охоронятиме важливу перевальну станцію для допомоги Україні. Бундесвер вже дослідив територію навколо товарного складу за 30 кілометрів від польсько-українського кордону, де вантажать гуманітарну допомогу та військову техніку для України.

За планом, ВПС повинні розмістити там три батареї "Патріот" та 600 солдатів, які захищатимуть станцію від ймовірних атак з повітря.

Коли Україна отримає від США та Німеччини ЗРК Patriot