Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Все потому, что наши воины пока учатся их овладевать.

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Какое оружие изменит ситуацию на фронте

Они еще не передали их (ПВО Patriot – 24 Канал), но они у нас будут. Наши люди тренируются использовать их. Благодаря им, мы будем защищать небо. А на земле у нас будут Leopard,

– объяснил министр.

Более того, Резников подчеркнул, что именно системы противовоздушной обороны, которые Украина получит от партнеров, смогут изменить ситуацию на фронте. В частности, министр говорит о системах ПВО, таких как Iris-T, Patriot и NASAMS.

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