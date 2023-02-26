Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Все потому, что наши воины пока учатся их овладевать.
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Какое оружие изменит ситуацию на фронте
Они еще не передали их (ПВО Patriot – 24 Канал), но они у нас будут. Наши люди тренируются использовать их. Благодаря им, мы будем защищать небо. А на земле у нас будут Leopard,
– объяснил министр.
Более того, Резников подчеркнул, что именно системы противовоздушной обороны, которые Украина получит от партнеров, смогут изменить ситуацию на фронте. В частности, министр говорит о системах ПВО, таких как Iris-T, Patriot и NASAMS.
Какие страны присоединились к танковой коалиции
- По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, в "танковую коалицию" входит 12 государств, однако, не всех из них сейчас можно называть. В некоторых государствах решения о передаче танков проходят внутренние процедуры одобрения.
- Министр заявил, что коалиция из 12 стран передаст Украине 120-140 танков.
- Заметим, что недавно коалицию присоединилась и Швеция. Министр обороны Королевства Швеция Пол Йонсон рассказал, что в парламенте растет поддержка, чтобы дополнительно предоставить Украине некоторые из 120 танков Leopard, которые есть у страны.
- Также Великобритания объявила о возможность предоставления Украине дополнительных Challenger 2. Это зависит от уровня угрозы и оборонных потребностей.
- Подробнее о танках, которые Украина получит от западных союзников, читайте в материале 24 Канала.