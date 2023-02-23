Подробности рассказал министр обороны Королевства Швеция Пол Йонсон. В парламенте Швеции растет поддержка, чтобы дополнительно предоставить Украине некоторые из 120 танков Leopard, имеющихся в стране.

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Мы открыты к этому, и мы ведем тесный диалог с Германией на этот счет,

– сказал министр.

Заметим, что по состоянию на начало февраля к танковой коалиции уже присоединились по меньшей мере 12 государств. Украина получит Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И уже в ближайшее время Польша может предоставить 14 танков Leopard 2. Это произойдет после того, как украинские военные завершат обучение.

Как Швеция помогает Украине

Швеция предоставила несколько пакетов военной и гражданской помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России год назад. Последняя часть помощи включает в себя бронированные боевые машины пехоты и передовую артиллерийскую систему Archer.

Он сказал, что этот пакет помощи станет главным вкладом Швеции в Украину с точки зрения оборудования для наземной войны.

Добавим, что ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес спрогнозировал, что война России и Украины продлится еще как минимум год. Он заявил, что Путин перешел границу и не собирается останавливаться. Именно поэтому Британия начала разогревать свои производственные линии, чтобы заменить оружие, отправленное в Украину, и увеличить производство артиллерийских снарядов, чтобы помочь Киеву оттеснить российские войска.

Уоллес также сказал, что он считает, что у Британии есть все возможности для помощи Украине, но нужно продолжать поставки оружия.