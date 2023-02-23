На вопрос журналистов, увидим ли мы, что война между Украиной и Россией будет продолжаться еще через 12 месяцев, Воллес сказал: "Я думаю, что увидим".
Смотрите также Обучение продолжается быстро: когда британские танки Challenger прибудут в Украину
"Я думаю, что Россия продемонстрировала полное пренебрежение не только к жизням народа Украины, но и к своим собственным солдатам", – сказал он.
Он добавил, что более 188 тысяч российских солдат погибли или получили ранения в результате "катастрофического просчета" Путина.
Когда кто перешел границу и думает, что это нормально делать так со своим народом, фактически управляя мясорубкой для армии, я думаю, он не собирается останавливаться,
– добавил Уоллес.
Британия начала "разогревать" свои производственные линии, чтобы заменить отправленное в Украину оружие и увеличить производство артиллерийских снарядов, чтобы помочь Киеву оттеснить российские войска.
В интервью агентству Reuters Уоллес сказал, что он считает, что у Британия есть все возможности для помощи Украине, но нужно продолжать поставки оружия.
Премьер-министр страны Риши Сунак на встрече с украинскими журналистами подтвердил, что Лондон готов помочь другим странам, которые решат предоставить самолеты Украине, отметив, что для самой Британии эта задача сложна.