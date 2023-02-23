На запитання журналістів, чи ми побачимо, що війна між Україною та Росією триватиме ще через 12 місяців, Воллес сказав: "Я думаю, що побачимо".

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"Я думаю, що Росія продемонструвала повну зневагу не лише до життів народу України, а й до своїх власних солдатів", – сказав він.

Він додав, що понад 188 тисяч російських солдатів загинули чи отримали поранення внаслідок "катастрофічного прорахунку" Путіна.

Коли хтось перейшов межу і думає, що це нормально робити так зі своїм народом, фактично керуючи м'ясорубкою для армії, я думаю, він не збирається зупинятися,

– додав Воллес.

Британія почала "розігрівати" свої виробничі лінії, щоб замінити зброю, відправлену в Україну, і збільшити виробництво артилерійських снарядів, щоб допомогти Києву відтіснити російські війська.

В інтерв'ю агентству Reuters Воллес сказав, що він вважає, що Британія має всі можливості для допомоги Україні, але потрібно продовжувати постачання зброї.

Цікаво! За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у лютому 2023 року більшість (63%) українців вважають, що для перемоги у війні з Росією потрібно не менш як пів року або більше часу. У перемогу за кілька тижнів чи місяців вірять близько 20%, не вірять у перемогу лише 1%.

Прем'єр-міністр країні Ріші Сунак на зустрічі з українськими журналістами підтвердив, що Лондон готовий допомогти іншим країнам, які вирішать надати літаки Україні, відзначивши, що для самої Британії це завдання є складним.