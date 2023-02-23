Перед відправкою техніки в Україну ЗСУ мають пройти відповідне навчання з керування Challenger 2.

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Британія могла б запропонувати Україні більше своїх основних бойових танків на додаток до вже обіцяних 14, але це залежатиме від потреб оборони країни.

Як ЗСУ вчаться керувати Challenger 2

Міністр відвідав полігон на південному заході Англії, де українські військові вчаться керувати танками в бойових умовах. У заяві міністерства оборони Великої Британії сказано, що навчання "триває швидко" і потребуватиме кількох тижнів.

Українці продовжуватимуть битися, і Британія разом із нашими союзниками не здригнеться Ми продовжимо надавати можливості, необхідні для підтримки України, стільки, скільки потрібно,

– сказав Воллес.

Україна може отримати додаткову техніку

Також Велика Британія оголосила про можливість надання Україні додаткових Challenger 2. Це залежатиме від рівня загрози та оборонних потреб.

Додамо, що офіційний Лондон затвердив остаточний варіант оновленого основного бойового танка Challenger 3, попередня версія якого відправлена до України як військова допомога. Прототип удосконаленої машини перейде до стадії виробництва вже найближчим часом.

Раніше Воллес сказав, що Росія залучила у війні в Україні майже всю свою армію – 97%. Однак навіть цього замало, аби розбити оборону України.