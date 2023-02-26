Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Все через те, що наші воїни поки що вчаться їх опановувати.

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Яка зброя змінить ситуацію на фронті

Вони ще не передали їх (ППО Patriot – 24 Канал), але вони у нас будуть. Наші люди тренуються використовувати їх. Завдяки їм ми будемо захищати небо. А на землі в нас будуть Leopard,

– пояснив міністр.

Ба більше, Резніков наголосив, що саме системи протиповітряної оборони, які Україна отримає від партнерів, зможуть змінити ситуацію на фронті. Зокрема, міністр говорить про системи ППО, такі як Iris-T, Patriot і NASAMS.

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