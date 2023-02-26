Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Все через те, що наші воїни поки що вчаться їх опановувати.
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Яка зброя змінить ситуацію на фронті
Вони ще не передали їх (ППО Patriot – 24 Канал), але вони у нас будуть. Наші люди тренуються використовувати їх. Завдяки їм ми будемо захищати небо. А на землі в нас будуть Leopard,
– пояснив міністр.
Ба більше, Резніков наголосив, що саме системи протиповітряної оборони, які Україна отримає від партнерів, зможуть змінити ситуацію на фронті. Зокрема, міністр говорить про системи ППО, такі як Iris-T, Patriot і NASAMS.
Які країни долучились до танкової коаліції
- За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, до "танкової коаліції" входить 12 держав, проте не всіх із них зараз можна називати. У деяких держав рішення про передавання танків проходять внутрішні процедури схвалення.
- Міністр заявив, що коаліція з 12 країн передасть Україні 120-140 танків.
- Зауважимо, що нещодавно до коаліції доєдналась і Швеція. Міністр оборони Королівства Швеція Пол Йонсон розповів, що в парламенті зростає підтримка, щоб додатково надати Україні деякі зі 120 танків Leopard, які є у країни.
- Також Велика Британія оголосила про можливість надання Україні додаткових Challenger 2. Це залежатиме від рівня загрози та оборонних потреб.
- Детальніше про танки, які Україна отримає від західних союзників читайте у матеріалі 24 Каналу.